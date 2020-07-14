На Київщині зафіксували зростання кількості тих, хто одужав від COVID-19. Статистика
Коронавірус на Київщині. Ілюстрація.
На Київщині станом на ранок 14 липня було зафіксовано 3090 підтверджених випадків COVID-19. За минулу добу захворювання виявили ще в 22 осіб, одужали за цей час 87 жителів області (майже в чотири рази більше).
Як повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО, загалом на Київщині від COVID-19 померли вже 58 осіб, а одужали – 1925.
Про ситуацію із захворюваністю написала і пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.
"14 липня (станом на 9:00) в Україні 54 771 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 1412 летальних, 27 154 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 638 нових випадків. Загалом проведено 813 396 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужав 651 пацієнт", – йдеться в дописі.
Статистика захворюваності щодо всієї України:
Вінницька область – 2148 випадків;
Волинська область – 3080 випадків;
Дніпропетровська область – 1146 випадків;
Донецька область – 765 випадків;
Житомирська область – 1542 випадки;
Закарпатська область – 4055 випадків;
Запорізька область – 622 випадки;
Івано-Франківська область – 3127 випадків;
Кіровоградська область – 674 випадки;
м. Київ – 6350 випадків;
Київська область – 3090 випадків;
Львівська область – 7254 випадки;
Луганська область – 95 випадків;
Миколаївська область – 487 випадків;
Одеська область – 2258 випадків;
Полтавська область – 334 випадки;
Рівненська область – 4740 випадків;
Сумська область – 341 випадок;
Тернопільська область – 2276 випадків;
Харківська область – 2723 випадки;
Херсонська область – 204 випадки;
Хмельницька область – 909 випадків;
Чернівецька область – 5184 випадки;
Черкаська область – 755 випадків;
Чернігівська область – 612 випадків.
Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 липня до Центру надійшло 918 повідомлень про підозру на COVID-19, усього з початку року – 103 031.
Дані РНБО Скриншот
Допис МОЗ Скриншот
Допис МОЗ Скриншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 14 липня у Києві підтвердили 112 нових випадків захворювання на COVID-19, що удвічі більше, ніж за минулу добу.