На Київщині за добу було зафіксовано понад 20 випадків COVID-19. Свіжі дані
На Київщині станом на ранок 17 серпня було підтверджено вже 4554 випадки коронавірусу.
За минулу добу захворювання виявили у 24 осіб. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.
Загалом на території області від COVID-19 померли вже 79 осіб, а одужали – 3111. Про ситуацію із захворюваністю написала також пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.
"17 серпня (станом на 9:00) в Україні 92 820 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2089 – летальних, 48 164 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 1464 нові випадки. Загалом проведено 1 300 289 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 342 пацієнти", – йдеться в дописі.
Статистика щодо всієї України:
Вінницька область – 3234 випадки;
Волинська область – 4707 випадків;
Дніпропетровська область – 1750 випадків;
Донецька область – 1094 випадки;
Житомирська область – 2479 випадків;
Закарпатська область – 6329 випадків;
Запорізька область – 1118 випадків;
Івано-Франківська область – 6790 випадків;
Кіровоградська область – 743 випадки;
м. Київ – 10 642 випадки;
Київська область – 4554 випадки;
Львівська область – 12 079 випадків;
Луганська область – 184 випадки;
Миколаївська область – 819 випадків;
Одеська область – 5062 випадки;
Полтавська область – 557 випадків;
Рівненська область – 7716 випадків;
Сумська область – 891 випадок;
Тернопільська область – 3817 випадків;
Харківська область – 6156 випадків;
Херсонська область – 301 випадок;
Хмельницька область – 1618 випадків;
Чернівецька область – 7782 випадки;
Черкаська область – 1165 випадків;
Чернігівська область – 1233 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 17 серпня до Центру надійшло 1490 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 150 017.
Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені заявили, що постійна гикавка може бути одним із симптомів коронавірусу.