На Київщині за добу було зафіксовано понад 20 випадків COVID-19. Свіжі дані

На Київщині за добу було зафіксовано понад 20 випадків COVID-19. Ілюстрація.

На Київщині станом на ранок 17 серпня було підтверджено вже 4554 випадки коронавірусу.

За минулу добу захворювання виявили у 24 осіб. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.

Загалом на території області від COVID-19 померли вже 79 осіб, а одужали – 3111. Про ситуацію із захворюваністю написала також пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.

"17 серпня (станом на 9:00) в Україні 92 820 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2089 – летальних, 48 164 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 1464 нові випадки. Загалом проведено 1 300 289 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 342 пацієнти", – йдеться в дописі.

Статистика щодо всієї України:

Вінницька область – 3234 випадки;

Волинська область – 4707 випадків;

Дніпропетровська область – 1750 випадків;

Донецька область – 1094 випадки;

Житомирська область – 2479 випадків;

Закарпатська область – 6329 випадків;

Запорізька область – 1118 випадків;

Івано-Франківська область – 6790 випадків;

Кіровоградська область – 743 випадки;

м. Київ – 10 642 випадки;

Київська область – 4554 випадки;

Львівська область – 12 079 випадків;

Луганська область – 184 випадки;

Миколаївська область – 819 випадків;

Одеська область – 5062 випадки;

Полтавська область – 557 випадків;

Рівненська область – 7716 випадків;

Сумська область – 891 випадок;

Тернопільська область – 3817 випадків;

Харківська область – 6156 випадків;

Херсонська область – 301 випадок;

Хмельницька область – 1618 випадків;

Чернівецька область – 7782 випадки;

Черкаська область – 1165 випадків;

Чернігівська область – 1233 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 17 серпня до Центру надійшло 1490 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 150 017.

Дані РНБО Скриншот

Дані МОЗ Скриншот

Дані МОЗ Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені заявили, що постійна гикавка може бути одним із симптомів коронавірусу.

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