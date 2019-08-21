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На Київщині з розмахом відсвяткують День Незалежності України

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24, 25 і 26 серпня Стародавній Київ в Князівстві Київська Русь ( "Парк Київська Русь") запрошує на грандіозне святкування Дня Незалежності України.

На Київщині з розмахом відсвяткують День Незалежності України

На гостей чекає яскрава шоу-програма на історичну тематику, кінно-трюкові виступи, слов'янські забави та захоплюючі майстер-класи, смачні страви з багаття, прогулянки на конях і ще багато чого з життя Київської Русі.

Дуже символічно відзначати це свято саме в Князівстві Київська Русь, занурившись в часи зародження державності на наших землях, часи величі і розквіту. Адже тут на основі знань сучасної науки відтворюється Київ V-XIІІ століть в його реальні розміри. А також відроджується атмосфера і дух тієї величної епохи.

З 24 по 26 серпня на гостей чекає не тільки життя середньовічного міста, а й безліч розваг і насичена розважальна програма на історичну тематику за участю десятків унікальних породистих коней.

На Київщині з розмахом відсвяткують День Незалежності України

Святкування розпочнеться близько 14:00 з урочистого відкриття за участю історичних персонажів, парадом княжих прапорів, вражаючим виїздом кінної дружини і вітання самого київського князя Володимира Великого.

У День незалежності України, 24 серпня, гостей запросять взяти участь у хресній ході до Василівської церкви, де відбудеться молебень за Україну.

На Київщині з розмахом відсвяткують День Незалежності України

Далі на великому ристалище Стародавнього Києва перед гостями оживуть сцени з історії Київської Русі, в яскравій формі, зі спецефектами, що розповідають про історію нашої країни і про повсякденне життя наших предків. У видовищних постановках гості побачать легендарних історичних особистостей, які відіграли найважливіші ролі в долі нашої країни, і поглиблять свої знання про різні епохи. Відвідувачі долучаться до обрядів наші предків і познайомляться з історією і традиціями кочових народів, постійних супутників Київської Русі.

На Київщині з розмахом відсвяткують День Незалежності України

У тісному тандемі з досвідченими акторами-каскадерами кінно-трюкового театру в програмі візьмуть участь коні рідкісних стародавніх порід, зібраних з усього світу в Княжій стайні. Представників деяких порід в Україні більше ніде не зустріти, адже вони були завезені в нашу країну в єдиному екземплярі. Гості Стародавнього Києва будуть вражені граціозністю цих прекрасних тварин і віртуозним виконанням запаморочливих трюків!

Всі бажаючі зможуть підійти до коней, погладити їх, сфотографуватися з ними, проїхати на них верхи або в екіпажі.

На Київщині з розмахом відсвяткують День Незалежності України

После 19:00 гостей чекає феєрична нічна програма зі стріляниною палаючими ядрами з требушет – єдиного діючого в Україні стану облоги знаряддя.

А в суботу, 24 серпня, до Дня незалежності України, князь подарує гостям вогняне шоу з піротехнічними елементами.

У Стародавньому Києві гості відчують себе не просто глядачами, але зможуть зануритися в життя середньовічного міста. Дорослих і дітей запросять взяти участь в древніх забавах, хороводах, танцювальних флеш-мобах і майстер-класах. У середньовічному тирі можна навчитися стрільбі з лука, на княжому монетному дворі - карбувати монети "на щастя", у гончара – звертатися з гончарним кругом. У Княжої костюмерній можна приміряти історичні костюми і влаштувати яскраву фотосесію. Любителів екстриму порадують швидкісна гірка "Змій Горинич" і канатний спуск "Полетайло". Діти будуть в захваті від яскравого і безпечного мотузкового куба-лабіринту "Мишоловка".

Відпочити від суєти середньовічного міста можна буде біля мальовничого Лісового озера.

На Київщині з розмахом відсвяткують День Незалежності України

У Княжої корчмі і в альтанках можна покуштувати страви, приготовані на вогнищах. А унікальні напої та стародавні настоянки можна буде випити в питних "25 рун".

Для тих, хто захоче продовжити свій відпочинок ще на день, є можливість залишитися з ночівлею в будинку готельного типу "4 кімнати", в хостелі або в кемпінгу, попередньо забронювавши місця.

З недавнього часу в Князівстві можна освоїти стародавнє бойове мистецтво верхової стрільби з лука, записавшись в школу кінних лучників. Для цього потрібно звернутися до організаторів в Стародавньому Києві або зв'язатися по тел. (044) 461-99-37. І вже на першому занятті можна керувати конем і влучно стріляти з лука по мішенях, долучаючись до бойовим традиціям наших предків!

Стародавній Київ відкривається о 10:00, театралізована програма з 14:00.

Стародавній Київ розташований недалеко від Києва сучасного - в 45 хвилинах їзди - в селі Копачів Обухівського району Київської області. Маршрутки курсують від станції метро "Видубичі", див. Розклад на сайті.

Ціна вхідних квитків: повний квиток для дорослого - 200 грн., Для пенсіонерів і студентів - 150 грн., Для дітей шкільного віку - 60 грн., Дошкільнятам - безкоштовно.

Детальна інформація на сайті parkkyivrus.com

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