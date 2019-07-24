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На Київщині з розмахом відсвяткують День Хрещення Русі

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27 і 28 липня наймасштабніше і видовищне святкування Дня Хрещення Русі, дня святого князя Володимира традиційно пройде в Стародавньому Києві Князівства Київська Русь ( "Парк Київська Русь").

На Київщині з розмахом відсвяткують День Хрещення Русі

У програмі святкування кінно-трюкові виступи, театралізація історичних подій, давньослов'янські забави, кінні шоу, майстер-класи, катання на конях та багато іншого з життя Київської Русі.

Дуже символічно в день Хрещення Русі відвідати Древній Київ. Адже тільки тут можна буде не тільки зануритися в атмосферу живого середньовіччя, а й побачити театралізовану реконструкцію подій, що визначили розвиток нашої держави на багато століть вперед.

27-28 липня, приїхавши в Князівство, можна на власні очі побачити в захоплюючої театралізації, як князь Володимир віру вибирав і Русь хрестив, і самим доторкнутися до давніх традицій, відчути себе жителем Середньовічного міста.

За в'їзною брамою Князівства відвідувачів чекає подорож у часі на тисячу років назад, за часів Київської Русі. Адже тут на основі знань сучасної науки в повному масштабі відтворюється Київ V – XIІІ століть. Також тут відроджується атмосфера і дух тієї славної епохи.

На Київщині з розмахом відсвяткують День Хрещення Русі

27 і 27 липня на гостей Князівства чекає ансамбль шедеврів дерев'яної архітектури, знайомство з життям справжнього середньовічного міста, а також безліч розваг і насичена шоу-програма. Святкування розпочнеться з урочистого відкриття близько 14:00 костюмованим парадом історичних особистостей, які відіграли ключову роль в історії Київської Русі. Відвідувачі побачать апостола Андрія, Кия, Щека, Хорива та їх сестру Либідь, просвітителів Кирила і Мефодія, візантійського імператора, княгиню Ольгу та багатьох інших. А в завершенні параду урочисто виїде на бойовому коні сам "винуватець торжества" - князь Володимир Великий. Гості зможуть не тільки насолодитися відкриттям програми, але і зробити яскраві фотографії з персонажами для соц. мереж.

На Київщині з розмахом відсвяткують День Хрещення Русі

У Князівстві також можна буде приєднатися до хресної ходи до Василівської церкви, де пройде молебень за Україну. А потім на ристалище в театралізованих постановках будуть відтворені події, пов'язані з прийняттям християнства Київською Руссю. Перед глядачами оживуть історичні сцени: подорож княгині Ольги в Константинополь, вибір князем Володимиром віри, його одруження на сестрі візантійського імператора Ганні, повалення язичницьких ідолів. Гості Стародавнього Києва перенесуться через час і відстань – з Київської Русі до Візантії, з XXI століття в Х століття. На відвідувачів чекає легенда про Віщого Олега, билина про апостола Андрія Первозванного, билина про те, як князь Володимир дружину збирав. Також гості побачать показові виступи з давніх бойових мистецтв: верхової стрільби з лука і джигитовке.

На Київщині з розмахом відсвяткують День Хрещення Русі

Увечері на Лісовому озері відбудеться реконструкція хрещення киян у річці Почайні.

Кульмінацією програми стане стрілянина палаючими ядрами з требушет – єдиного в Україні чинного стану облоги знаряддя. А в суботу 27 липня гості Стародавнього Києва насолодяться феєричним фаєр-шоу.

Унікальність програми в тому, що гості Князівства можуть не тільки спостерігати за дійством, а й долучитися до святкування, взявши участь у веселих конкурсах, танцювальних флеш-мобах, хороводах і майстер-класах. Можна буде приміряти костюми часів Київської Русі і влаштувати яскраву фотосесію, постріляти з лука в середньовічному тирі, викарбувати монету "на щастя", відвідати музеї та експозиції, відпочити на пляжі біля мальовничого Лісового озера. Любителів активного відпочинку чекають швидкісна гірка "Змій Горинич" і захоплюючий канатний спуск "Полетайло". А маленькі дітки будуть в захваті від яскравого безпечного куба-лабіринту "Мишоловка".

На Київщині з розмахом відсвяткують День Хрещення Русі

Відпочити і поласувати стравами і напоями, приготованими як за сучасними, так і за середньовічними рецептами, можна буде в Княжій корчмі, питні "25 рун" і в альтанках на свіжому повітрі.

Для тих, хто побажає продовжити свій відпочинок ще на день, є можливість залишитися з ночівлею в будинку готельного типу "4 кімнати", в хостелі або кемпінгу, попередньо забронювавши місця.

Стародавній Київ відкривається о 10:00, театралізована програма з 14:00. Завершення програми: в суботу, 27 липня до 20:30, з 20:30 до 22:30 святкова дискотека; в неділю, 28 липня до 20:00.

Стародавній Київ розташований недалеко від Києва сучасного - в 45 хвилинах їзди - в селі Копачів Обухівського району Київської області. Маршрутки курсують від станції метро "Видубичі", див. Розклад на сайті.

Ціна вхідних квитків: повний квиток для дорослого - 200 грн, для пенсіонерів і студентів - 150 грн, для дітей шкільного віку - 60 грн, дошкільнятам - безкоштовно.

Детальна інформація на сайті parkkyivrus.com

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