На Київщині виявили ще понад 70 випадків коронавірусу

У Київській області станом на ранок 21 серпня було підтверджено вже 4805 випадків коронавірусу.

За минулу добу захворювання виявили у 78 осіб, а одужали лише 11 хворих. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.

Загалом на території області від COVID-19 померли вже 83 особи, а одужали – 3273. Про ситуацію із захворюваністю написала і пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.

"21 серпня (станом на 9:00) в Україні 100 643 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2207 летальних, 51 078 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 2106 нових випадків. Загалом проведено 1 378 519 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 637 пацієнтів", – йдеться у дописі.

Статистика щодо всієї України:

Вінницька область – 3478 випадків;

Волинська область – 4989 випадків;

Дніпропетровська область – 1894 випадки;

Донецька область – 1183 випадки;

Житомирська область – 2695 випадків;

Закарпатська область – 6771 випадок;

Запорізька область – 1234 випадки;

Івано-Франківська область – 7462 випадки;

Кіровоградська область – 751 випадок;

м. Київ – 11 328 випадків;

Київська область – 4805 випадків;

Львівська область – 12 793 випадки;

Луганська область – 213 випадків;

Миколаївська область – 912 випадків;

Одеська область – 5578 випадків;

Полтавська область – 614 випадки;

Рівненська область – 8238 випадків;

Сумська область – 1124 випадки;

Тернопільська область – 4301 випадок;

Харківська область – 7033 випадки;

Херсонська область – 329 випадків;

Хмельницька область – 1828 випадків;

Чернівецька область – 8505 випадків;

Черкаська область – 1219 випадків;

Чернігівська область – 1366 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 21 серпня до Центру надійшло 2500 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 159 185.

Дані РНБО щодо коронавірусу на Київщині Скріншот

Загалом в Україні понад 100 тисяч випадків COVID-19 Скріншот

За добу зафіксовано 2106 нових випадків коронавірусу Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, дослідження показали, що на швидкість поширення коронавірусу в приміщенні може впливати вологість повітря.