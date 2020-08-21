На Київщині виявили ще понад 70 випадків коронавірусу. Ілюстрація.
У Київській області станом на ранок 21 серпня було підтверджено вже 4805 випадків коронавірусу.
За минулу добу захворювання виявили у 78 осіб, а одужали лише 11 хворих. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.
Загалом на території області від COVID-19 померли вже 83 особи, а одужали – 3273. Про ситуацію із захворюваністю написала і пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.
"21 серпня (станом на 9:00) в Україні 100 643 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2207 летальних, 51 078 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 2106 нових випадків. Загалом проведено 1 378 519 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 637 пацієнтів", – йдеться у дописі.
Статистика щодо всієї України:
Вінницька область – 3478 випадків;
Волинська область – 4989 випадків;
Дніпропетровська область – 1894 випадки;
Донецька область – 1183 випадки;
Житомирська область – 2695 випадків;
Закарпатська область – 6771 випадок;
Запорізька область – 1234 випадки;
Івано-Франківська область – 7462 випадки;
Кіровоградська область – 751 випадок;
м. Київ – 11 328 випадків;
Київська область – 4805 випадків;
Львівська область – 12 793 випадки;
Луганська область – 213 випадків;
Миколаївська область – 912 випадків;
Одеська область – 5578 випадків;
Полтавська область – 614 випадки;
Рівненська область – 8238 випадків;
Сумська область – 1124 випадки;
Тернопільська область – 4301 випадок;
Харківська область – 7033 випадки;
Херсонська область – 329 випадків;
Хмельницька область – 1828 випадків;
Чернівецька область – 8505 випадків;
Черкаська область – 1219 випадків;
Чернігівська область – 1366 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 21 серпня до Центру надійшло 2500 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 159 185.
Дані РНБО щодо коронавірусу на Київщині Скріншот
Загалом в Україні понад 100 тисяч випадків COVID-19 Скріншот
За добу зафіксовано 2106 нових випадків коронавірусу Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, дослідження показали, що на швидкість поширення коронавірусу в приміщенні може впливати вологість повітря.
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