На Київщині в секретаря міськради виявили коронавірус: інформацію перевіряють

Яра Дорош Життя столиці 09:34, 30.06.2020 Оновлено: 09:51, 30.06.2020

Секретар міської ради Білої Церкви (Київська область), колишній мер міста Василь Савчук, попередньо, захворів на COVID-19.

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Про це написав депутат Київської обласної ради Максим Запаскін на своїй сторінці у Facebook, побажавши чоловіку швидкого одужання.

"Коронавірусна інфекція дісталась до Білоцерківської міської ради. За попередніми даними, позитивні результати тестів виявлено в секретаря Білоцерківської міської ради Савчука Василя Петровича", – йдеться в дописі.

Так, за словами Запаскіна, станом на 29 червня проводилась дезінфекція помешкання Савчука. Інформація щодо зараження є попередньою, очікується остаточне підтвердження.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу, 29 червня, на COVID-19 у Києві захворіло 57 осіб. Усього у столиці лабораторно підтверджено 5037 випадків коронавірусу.

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