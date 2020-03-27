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27 березня • оновлено в 16:55
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На Київщині у хворої на коронавірус породіллі забрали немовля

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У хворої на коронавірус COVID-19 жінки з міста Ірпінь Київської області, яка народила здорову дитину, забрали малюка.

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Хлопчика на другу добу після пологів передали родичам, а мама залишилась у боксі інфекційної лікарні. Це підтвердив "Українській правді. Життя" головний лікар Білоцерківського пологового будинку, де відбулися пологи, Анатолій Бондар.

За його словами, таке рішення було ухвалене, бо "мати – хвора, а дитина – здорова". На запитання, якими саме настановами та протоколами керувалися медики, Бондар відповідати відмовився.

На Київщині у хворої на коронавірус породіллі забрали немовля. Ілюстрація

На Київщині у хворої на коронавірус породіллі забрали немовля. Ілюстрація

"Мати знаходиться в боксі інфекційної лікарні. Ви хочете, щоб я поклав туди дитину? Немовля обстежать на 5-7 день. Якщо дитина не інфікована, вона залишиться здоровою. Якщо інфікована, то зможе бути з матір'ю. Такі настанови епідеміологів та вірусологів", – відзначив лікар.

Примітно, що позиція самої жінки щодо рішення віддати дитину родичам – невідома.

Водночас, згідно з рекомендаціями ВООЗ, жінка з підтвердженим діагнозом на COVID-19 може перебувати з дитиною в одній кімнаті та годувати грудьми, якщо хоче цього. Але вона повинна дотримуватись певних правил.

Поки що даних, які б стверджували, чи може породілля з коронавірусом передати захворювання дитині, бракує. Чітких рекомендацій від МОЗ про те, як діяти у такій ситуації, також немає. Ймовірно, медики керувались іншими протоколами. Журналісти надіслали запит щодо цього.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Київській області 24 березня підтвердили ще два випадки коронавірусу – захворіла вагітна жінка в Ірпені і 21-річна дівчина в Броварах.

  • Вагітна жінка з Ірпеня, яку госпіталізували з коронавірусом, народила здорову дитину в лікарні Білої Церкви.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Коронавірус Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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