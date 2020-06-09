На Київщині сповільнився темп коронавірусу: свіжі дані

Яра Дорош Життя столиці 09:43, 9.06.2020 Оновлено: 10:14, 9.06.2020

У Київській області станом на ранок 9 червня зафіксували 1836 підтверджених випадків коронавірусу.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. За добу COVID-19 виявили у 24 осіб.

"За даними ЦГЗ, на 9 червня (станом на 9:00) в Україні 27856 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 810 летальних, 12412 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 394 нові випадки. Загалом проведено 437 444 тестування методом ПЛР", – йдеться у дописі.

На Київщині сповільнився темп коронавірусу. Ілюстрація

Статистика щодо всієї України:

  • Вінницька область – 1175 випадків;

  • Волинська область – 1113 випадків;

  • Дніпропетровська область – 971 випадок;

  • Донецька область – 235 випадків;

  • Житомирська область – 935 випадків;

  • Закарпатська область – 1425 випадків;

  • Запорізька область – 499 випадків;

  • Івано-Франківська область – 1602 випадки;

  • Кіровоградська область – 562 випадки;

  • м. Київ – 3523 випадки;

  • Київська область – 1836 випадків;

  • Львівська область – 2211 випадків;

  • Луганська область – 54 випадки;

  • Миколаївська область – 309 випадків;

  • Одеська область – 1010 випадків;

  • Полтавська область – 274 випадки;

  • Рівненська область – 2094 випадки;

  • Сумська область – 198 випадків;

  • Тернопільська область – 1305 випадків;

  • Харківська область – 1305 випадків;

  • Херсонська область – 179 випадків;

  • Хмельницька область – 518 випадків;

  • Чернівецька область – 3729 випадків;

  • Черкаська область – 490 випадків;

  • Чернігівська область – 304 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 9 червня до Центру надійшло 479 повідомлень про підозру на COVID-19, всього від початку року – 66166.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 9 червня коронавірус у Києві підтвердили у 3523 осіб. З них у 33 захворювання виявили за останню добу.

Коментувати
Кияни Життя столиці

Дивіться також

Під Києвом спалах коронавірусу в дитсадку: батьки здійняли паніку

Довкола смерті волонтера АТО розгорівся скандал: із лікарні зникли паспорт і гроші

Племінниця Ротару вийшла заміж і показала свого обранця: перші фото з весілля

ЗСУ знищили найманців Росії на Донбасі: у ворога великі втрати

Зеленський хоче змінити законодавство через першу леді: про що мова