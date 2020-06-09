На Київщині сповільнився темп коронавірусу: свіжі дані

У Київській області станом на ранок 9 червня зафіксували 1836 підтверджених випадків коронавірусу.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. За добу COVID-19 виявили у 24 осіб.

"За даними ЦГЗ, на 9 червня (станом на 9:00) в Україні 27856 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 810 летальних, 12412 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 394 нові випадки. Загалом проведено 437 444 тестування методом ПЛР", – йдеться у дописі.

На Київщині сповільнився темп коронавірусу. Ілюстрація

Статистика щодо всієї України:

Вінницька область – 1175 випадків;

Волинська область – 1113 випадків;

Дніпропетровська область – 971 випадок;

Донецька область – 235 випадків;

Житомирська область – 935 випадків;

Закарпатська область – 1425 випадків;

Запорізька область – 499 випадків;

Івано-Франківська область – 1602 випадки;

Кіровоградська область – 562 випадки;

м. Київ – 3523 випадки;

Київська область – 1836 випадків;

Львівська область – 2211 випадків;

Луганська область – 54 випадки;

Миколаївська область – 309 випадків;

Одеська область – 1010 випадків;

Полтавська область – 274 випадки;

Рівненська область – 2094 випадки;

Сумська область – 198 випадків;

Тернопільська область – 1305 випадків;

Харківська область – 1305 випадків;

Херсонська область – 179 випадків;

Хмельницька область – 518 випадків;

Чернівецька область – 3729 випадків;

Черкаська область – 490 випадків;

Чернігівська область – 304 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 9 червня до Центру надійшло 479 повідомлень про підозру на COVID-19, всього від початку року – 66166.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 9 червня коронавірус у Києві підтвердили у 3523 осіб. З них у 33 захворювання виявили за останню добу.