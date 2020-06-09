На Київщині сповільнився темп коронавірусу: свіжі дані

У Київській області станом на ранок 9 червня зафіксували 1836 підтверджених випадків коронавірусу.
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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. За добу COVID-19 виявили у 24 осіб.
"За даними ЦГЗ, на 9 червня (станом на 9:00) в Україні 27856 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 810 летальних, 12412 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 394 нові випадки. Загалом проведено 437 444 тестування методом ПЛР", – йдеться у дописі.
На Київщині сповільнився темп коронавірусу. Ілюстрація
Статистика щодо всієї України:
Вінницька область – 1175 випадків;
Волинська область – 1113 випадків;
Дніпропетровська область – 971 випадок;
Донецька область – 235 випадків;
Житомирська область – 935 випадків;
Закарпатська область – 1425 випадків;
Запорізька область – 499 випадків;
Івано-Франківська область – 1602 випадки;
Кіровоградська область – 562 випадки;
м. Київ – 3523 випадки;
Київська область – 1836 випадків;
Львівська область – 2211 випадків;
Луганська область – 54 випадки;
Миколаївська область – 309 випадків;
Одеська область – 1010 випадків;
Полтавська область – 274 випадки;
Рівненська область – 2094 випадки;
Сумська область – 198 випадків;
Тернопільська область – 1305 випадків;
Харківська область – 1305 випадків;
Херсонська область – 179 випадків;
Хмельницька область – 518 випадків;
Чернівецька область – 3729 випадків;
Черкаська область – 490 випадків;
Чернігівська область – 304 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 9 червня до Центру надійшло 479 повідомлень про підозру на COVID-19, всього від початку року – 66166.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 9 червня коронавірус у Києві підтвердили у 3523 осіб. З них у 33 захворювання виявили за останню добу.
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