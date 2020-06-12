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12 червня • оновлено в 13:16
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На Київщині скоротять кількість районів: Кабмін показав погоджену карту

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Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні у п'ятницю, 12 червня, затвердив новий проєкт районування областей України, зокрема і Київської, а також створення територіальних громад.

Згідно з відповідним рішенням уряду, у країні замість 490 буде лише 129 районів, а на Київщині замість 25 – тільки шість (щоб подивитися карту, доскрольте до кінця сторінки).

Як зазначається на офіційному сайті "Децентралізація", причини таких змін – диспропорція щодо населення в існуючих районах, а також проблема з потребою у районних державних адміністраціях (РДА).

На Київщині скоротять кількість районів. Ілюстрація

На Київщині скоротять кількість районів. Ілюстрація

ukrreporter.com.ua

Так, у Київській області районування буде наступним:

  • Білоцерківський – 423 тис. населення;

  • Бориспільський – 290,4 тис. населення;

  • Бучанський – 422,6 тис. населення;

  • Обухівський – 202,1 тис. населення;

  • Переяславський – 153,9 тис. населення;

  • Фастівський – 228,9 тис. населення.

Нова карта районів у Київській області

Нова карта районів у Київській області

Сайт "Децентралізація"

Загалом в Україні заплановано створення 1470 територіальних громад, зокрема 69 у Київській області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство розвитку громад і територій України розглянуло можливість створення в Чернівецькій області окремого гірського району.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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