На Київщині скоротять кількість районів: Кабмін показав погоджену карту

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні у п'ятницю, 12 червня, затвердив новий проєкт районування областей України, зокрема і Київської, а також створення територіальних громад.

Згідно з відповідним рішенням уряду, у країні замість 490 буде лише 129 районів, а на Київщині замість 25 – тільки шість (щоб подивитися карту, доскрольте до кінця сторінки).

Як зазначається на офіційному сайті "Децентралізація", причини таких змін – диспропорція щодо населення в існуючих районах, а також проблема з потребою у районних державних адміністраціях (РДА).

На Київщині скоротять кількість районів. Ілюстрація ukrreporter.com.ua

Так, у Київській області районування буде наступним:

Білоцерківський – 423 тис. населення;

Бориспільський – 290,4 тис. населення;

Бучанський – 422,6 тис. населення;

Обухівський – 202,1 тис. населення;

Переяславський – 153,9 тис. населення;

Фастівський – 228,9 тис. населення.

Нова карта районів у Київській області Сайт "Децентралізація"

Загалом в Україні заплановано створення 1470 територіальних громад, зокрема 69 у Київській області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство розвитку громад і територій України розглянуло можливість створення в Чернівецькій області окремого гірського району.

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