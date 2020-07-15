На Київщині сильно зросла кількість тих, хто одужав від коронавірусу. Статистика
На Київщині станом на ранок 15 липня було зафіксовано 3128 підтверджених випадків COVID-19.
За минулу добу захворювання виявили ще в 38 осіб, проте одужали за цей час 129 жителів області. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.
Загалом на Київщині від COVID-19 померли вже 58 осіб, а одужали – 2054. Про ситуацію із захворюваністю написала і пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.
"15 липня (станом на 9:00) в Україні 55 607 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1427 летальних, 28 131 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 836 нових випадків. Загалом проведено 827 157 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 977 пацієнтів", – йдеться у дописі.
Статистика щодо всієї України:
Вінницька область – 2194 випадки;
Волинська область – 3117 випадків;
Дніпропетровська область – 1155 випадків;
Донецька область – 767 випадків;
Житомирська область – 1550 випадків;
Закарпатська область – 4112 випадків;
Запорізька область – 631 випадок;
Івано-Франківська область – 3178 випадків;
Кіровоградська область – 674 випадки;
м. Київ – 6497 випадків;
Київська область – 3128 випадків;
Львівська область – 7425 випадків;
Луганська область – 97 випадків;
Миколаївська область – 494 випадки;
Одеська область – 2314 випадків;
Полтавська область – 337 випадків;
Рівненська область – 4782 випадки;
Сумська область – 346 випадків;
Тернопільська область – 2292 випадки;
Харківська область – 2787 випадків;
Херсонська область – 205 випадків;
Хмельницька область – 922 випадки;
Чернівецька область – 5208 випадків;
Черкаська область – 771 випадок;
Чернігівська область – 624 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 липня до Центру надійшло 1101 повідомлення про підозру на COVID-19, всього з початку року – 104 132.
Як повідомляв OBOZREVATEL, швейцарський учений заявив, що коронавірус є звичайним сезонним захворюванням, а його безсимптомних носіїв не існує.