На Київщині сильно зросла кількість тих, хто одужав від коронавірусу. Статистика

Вероніка Ковбасюк Життя столиці 09:14, 15.07.2020 Оновлено: 10:13, 15.07.2020

На Київщині станом на ранок 15 липня було зафіксовано 3128 підтверджених випадків COVID-19.

За минулу добу захворювання виявили ще в 38 осіб, проте одужали за цей час 129 жителів області. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.

Загалом на Київщині від COVID-19 померли вже 58 осіб, а одужали – 2054. Про ситуацію із захворюваністю написала і пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.

"15 липня (станом на 9:00) в Україні 55 607 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1427 летальних, 28 131 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 836 нових випадків. Загалом проведено 827 157 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 977 пацієнтів", – йдеться у дописі.

Статистика щодо всієї України:

  • Вінницька область – 2194 випадки;

  • Волинська область – 3117 випадків;

  • Дніпропетровська область – 1155 випадків;

  • Донецька область – 767 випадків;

  • Житомирська область – 1550 випадків;

  • Закарпатська область – 4112 випадків;

  • Запорізька область – 631 випадок;

  • Івано-Франківська область – 3178 випадків;

  • Кіровоградська область – 674 випадки;

  • м. Київ – 6497 випадків;

  • Київська область – 3128 випадків;

  • Львівська область – 7425 випадків;

  • Луганська область – 97 випадків;

  • Миколаївська область – 494 випадки;

  • Одеська область – 2314 випадків;

  • Полтавська область – 337 випадків;

  • Рівненська область – 4782 випадки;

  • Сумська область – 346 випадків;

  • Тернопільська область – 2292 випадки;

  • Харківська область – 2787 випадків;

  • Херсонська область – 205 випадків;

  • Хмельницька область – 922 випадки;

  • Чернівецька область – 5208 випадків;

  • Черкаська область – 771 випадок;

  • Чернігівська область – 624 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 липня до Центру надійшло 1101 повідомлення про підозру на COVID-19, всього з початку року – 104 132.

Дані РНБО
Скриншот
Допис МОЗ
Скріншот
Допис МОЗ
Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, швейцарський учений заявив, що коронавірус є звичайним сезонним захворюванням, а його безсимптомних носіїв не існує.

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