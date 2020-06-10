В Ірпені Київської області в дитячому садку зафіксували коронавірус. Тест на COVID-19 виявився позитивним у одного з працівників дошкільного закладу "Казка".

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Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник мера міста Олександр Маркушин. Це вже другий випадок зараження в дитсадках України.

На Київщині ще один дитсадок закрили через коронавірус

"На жаль, маємо неприємну новину. Сьогодні виявлено випадок захворювання COVID-19 одного з працівників ірпінського дитсадка "Казка". Садок закриваємо на карантин, а всі контактні особи пройдуть ПЛР-діагностику", – написав Маркушин.

Він підкреслив, що заражена не контактувала з дітьми, оскільки в останній раз була в приміщенні садочка, коли він ще не працював. Тепер в дитсадку проведуть загальну дезінфекцію.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні вперше зафіксували спалах COVID-19 в дитячому садку "Калинка" в місті Бровари Київської області. Інфікованими виявилися і працівники, і діти, двох з яких довелося госпіталізувати.

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