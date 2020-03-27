У Київській області кількість випадків зараження коронавірусом COVID-19 станом на 10:00 п'ятниці, 27 березня, зросла до 32.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Про це написала пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Добу тому, за даними МОЗ, на Київщині на коронавірус були хворі 24 особи, отже, за 24 години вірус виявили ще у 8.
"Станом на 10:00 27 березня в Україні 218 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 4 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 62 нові випадки", – йдеться у повідомленні.
На Київщині різко зросла кількість випадків зараження COVID-19. Ілюстрація
Так, COVID-19 виявили у:
Вінницька область – 5 випадків;
Волинська область – 2 випадки;
Дніпропетровська область – 3 випадки;
Донецька область – 2 випадки;
Запорізька область – 8 випадків;
Закарпатська область – 1 випадок;
Житомирська область – 2 (1 летальний) випадки;
Івано-Франківська область – 24 (2 летальніх) випадки;
м. Київ – 47 випадків;
Київська область – 32 випадки;
Львівська область – 3 випадки;
Луганська область – 1 випадок;
Одеська область – 4 випадки;
Рівненська область – 9 випадків;
Тернопільська область – 25 випадків (1 летальний);
Херсонська область – 1 випадок;
Чернівецька область – 47 (1 летальний) випадків;
Черкаська область – 2 випадки.
"Станом на ранок 27 березня до Центру надійшло 277 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 1401 повідомлення про підозру на COVID-19", – додали у МОЗ.
Як повідомлявOBOZREVATEL:
3 березня в Україні підтвердили перше зараження коронавірусом – захворювання виявили у Чернівцях.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в семи лікарнях облаштували бази для госпіталізації пацієнтів із підозрою на COVID-19. Три з них – для дорослих, три – для дітей, а також одна спеціальна база для вагітних.
У Києві та загалом у всій країні ввели карантин через поширення COVID-19 у світі.
У Київській області 18 березня запровадили режим надзвичайної ситуації. Пізніше, 20 березня, Кабмін ухвалив рішення про введення надзвичайної ситуації й у Києві через поширення коронавірусу.
Міністр внутрішніх справ України Аресен Аваков заявив, що Київ повністю зупинить рух громадського транспорту з 23 березня.
Про це в деталях розповів Кличко. Чиновник заявив, що місто має запровадити більш суворі обмеження.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".