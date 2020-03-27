У Київській області кількість випадків зараження коронавірусом COVID-19 станом на 10:00 п'ятниці, 27 березня, зросла до 32.

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Про це написала пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Добу тому, за даними МОЗ, на Київщині на коронавірус були хворі 24 особи, отже, за 24 години вірус виявили ще у 8.

"Станом на 10:00 27 березня в Україні 218 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 4 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 62 нові випадки", – йдеться у повідомленні.

На Київщині різко зросла кількість випадків зараження COVID-19. Ілюстрація

Так, COVID-19 виявили у:

Вінницька область – 5 випадків;

Волинська область – 2 випадки;

Дніпропетровська область – 3 випадки;

Донецька область – 2 випадки;

Запорізька область – 8 випадків;

Закарпатська область – 1 випадок;

Житомирська область – 2 (1 летальний) випадки;

Івано-Франківська область – 24 (2 летальніх) випадки;

м. Київ – 47 випадків;

Київська область – 32 випадки;

Львівська область – 3 випадки;

Луганська область – 1 випадок;

Одеська область – 4 випадки;

Рівненська область – 9 випадків;

Тернопільська область – 25 випадків (1 летальний);

Херсонська область – 1 випадок;

Чернівецька область – 47 (1 летальний) випадків;

Черкаська область – 2 випадки.

"Станом на ранок 27 березня до Центру надійшло 277 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 1401 повідомлення про підозру на COVID-19", – додали у МОЗ.

Як повідомлявOBOZREVATEL:

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