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27 березня • оновлено в 10:53
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На Київщині різко зросла кількість випадків зараження COVID-19

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У Київській області кількість випадків зараження коронавірусом COVID-19 станом на 10:00 п'ятниці, 27 березня, зросла до 32.

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Про це написала пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Добу тому, за даними МОЗ, на Київщині на коронавірус були хворі 24 особи, отже, за 24 години вірус виявили ще у 8.

"Станом на 10:00 27 березня в Україні 218 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 4 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 62 нові випадки", – йдеться у повідомленні.

На Київщині різко зросла кількість випадків зараження COVID-19. Ілюстрація

На Київщині різко зросла кількість випадків зараження COVID-19. Ілюстрація

Так, COVID-19 виявили у:

  • Вінницька область – 5 випадків;

  • Волинська область – 2 випадки;

  • Дніпропетровська область – 3 випадки;

  • Донецька область – 2 випадки;

  • Запорізька область – 8 випадків;

  • Закарпатська область – 1 випадок;

  • Житомирська область – 2 (1 летальний) випадки;

  • Івано-Франківська область – 24 (2 летальніх) випадки;

  • м. Київ – 47 випадків;

  • Київська область – 32 випадки;

  • Львівська область – 3 випадки;

  • Луганська область – 1 випадок;

  • Одеська область – 4 випадки;

  • Рівненська область – 9 випадків;

  • Тернопільська область – 25 випадків (1 летальний);

  • Херсонська область – 1 випадок;

  • Чернівецька область – 47 (1 летальний) випадків;

  • Черкаська область – 2 випадки.

"Станом на ранок 27 березня до Центру надійшло 277 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 1401 повідомлення про підозру на COVID-19", – додали у МОЗ.

Як повідомлявOBOZREVATEL:

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Новини Києва та Київської області Коронавірус
Місце
Україна Київ
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Чубатые, не на, а в!!! )))
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Кияни Життя столиці

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