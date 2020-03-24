У Київській області різко зросла кількість хворих на коронавірус COVID-19. Станом на 10:00 вівторка, 24 березня, було зафіксовано 15 випадків, з яких 10 – за останню добу.
У самій ж столиці України коронавірус підхопило 29 осіб. За останню добу нових випадків у місті не було зафіксовано. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook.
Так, станом на 10:00 24 березня в Україні було лабораторно підтверджено 84 випадки COVID-19, з них три – летальні, а один пацієнт одужав. За останню добу захворювання виявили у 11 осіб.
На Київщині різко зросла кількість хворих на коронавірус. Ілюстрація
Таким чином COVID-19 виявили у:
Дніпропетровська область – 2 випадки;
Донецька область – 1 випадок;
Житомирська область – 2 (1 летальний) випадки;
Івано-Франківська область – 5 випадків (1 летальний);
м. Київ – 29 випадків;
Київська область – 15 випадків, з них 10 протягом останньої доби;
Львівська область – 2 випадки;
Тернопільська область – 2 випадки, з яких 1 протягом останньої доби;
Чернівецька область – 25 випадків (1 летальний);
Черкаська область – 1 випадок.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, обласними лабораторіями. Загалом з початку 2020 року до Центру надійшло 756 повідомлень про підозру на COVID-19.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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