На Київщині проголосували за Трампа у другому турі виборів мера. Фотофакт

В місті Українка Київської області під час другого туру виборів мера 15 листопада один із виборців проголосував за Трампа (Дональда, ще чинного президента США).

Про це повідомив у Telegram-каналі журналіст Євген Куксін. Він також опублікував фото зіпсованого бюлетеня.

"На виборах мера Українки один із виборців проголосував за Трампа. Make Ukrainka great again!" – підкреслив автор посту.

Крім цього, відомо, що в неділю у місті було зафіксовано факт фотографування виборчого бюлетеня, а також ймовірність голосування за закордонним паспортом.

Зауважимо, що в першому турі місцевих виборів-2020 в Українці двоє кандидатів – Оксана Кирилюк (від партії "Слуга народу") і ексголова Обухівської та Бориспільської райдержадміністрацій Олександр Туренко ("Європейська солідарність") – отримали однакову кількість голосів – по 17,4% (1233).

Остаточні результати голосування повинні бути встановлені не пізніше ніж на п'ятий день із дня повторного – тобто до 20 листопада включно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 15 листопада, пройшов другий тур місцевих виборів у низці міст України. Під час голосування було зафіксовано низку порушень на виборчих дільницях, зокрема й в Українці Київської області.