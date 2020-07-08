На Київщині прискорилася позитивна динаміка COVID-19. Свіжі дані

Яра Дорош Життя столиці 09:27, 8.07.2020 Оновлено: 10:11, 8.07.2020

У Київській області станом на ранок 8 липня було зафіксовано 2853 підтверджені випадки COVID-19.

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За минулу добу захворювання виявили ще у 44 осіб, водночас одужала 101 особа. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.

Зазначається, що загалом на Київщині від коронавірусу померли вже 55 осіб, а одужали –1 623.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені заявили, що новий коронавірус, який передаватиметься від тварини до людини, може з'явитися в найближче десятиліття.

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