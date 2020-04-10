На Київщині посилили карантин через COVID-19: що заборонили

Вероніка Ковбасюк Життя столиці 15:18, 10.04.2020 Оновлено: 16:06, 10.04.2020

У Київській області через поширення коронавірусу COVID-19 вирішили посилити карантин.

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Відповідне рішення було ухвалене 10 квітня на позачерговому засіданні Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, написала пресслужба Київської ОДА на своїй сторінці у Facebook.

Річ у тім, що з 18 березня та до 9 квітня у Київській області було підтверджено 140 випадків COVID-19 (зокрема 10 у дітей), п'ять осіб загинуло, а епідемічна ситуація ускладнюється. Фахівці очікують піка захворюваності в області саме з 11 до 20 квітня.

На Київщині посилили карантин через COVID-19. Ілюстрація

Що саме було вирішено:

  • Рекомендувати органам місцевого самоврядування Київської області обмежити пересування та перебування людей у громадських місцях у період вихідних і святкових днів (з 13:00 суботи, 11 квітня, до 6:00 понеділка,13 квітня, а також з 13:00 суботи, 18 квітня, до 6:00 вівторка, 21 квітня).

  • Посилити контроль дотримання встановлених обмежень на території населених пунктів, зокрема в парках, лісопаркових зонах та в місцях масового перебування людей.

  • Посилити контроль виконання обмежувальних заходів у культових спорудах.

  • Обмежити доступ громадян до місць поховань, дозволяти із дотриманням правил карантину: не більше як дві людини та в захисних масках.

  • Поінформувати населення про адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення протиепідемічних правил та санітарного законодавства.

  • Рекомендувати громадянам за перших ознак респіраторної інфекції залишатися вдома та негайно звертатися за меддопомогою за місцем обслуговування.

  • За умов виявлення в організованих трудових колективах хворих на коронавірус: на 14 календарних днів запроваджувати протиепідемічні обмежувальні заходи до таких суб’єктів господарювання; складати план ліквідації вогнища інфекційного захворювання щодо кожного такого суб’єкта господарювання та контролювати виконання.

Як повідомлявOBOZREVATEL, Комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення про введення примусового карантину в місцях, де виявлено спалах коронавірусу COVID-19.

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