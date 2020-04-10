На Київщині посилили карантин через COVID-19: що заборонили

У Київській області через поширення коронавірусу COVID-19 вирішили посилити карантин.

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Відповідне рішення було ухвалене 10 квітня на позачерговому засіданні Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, написала пресслужба Київської ОДА на своїй сторінці у Facebook.

Річ у тім, що з 18 березня та до 9 квітня у Київській області було підтверджено 140 випадків COVID-19 (зокрема 10 у дітей), п'ять осіб загинуло, а епідемічна ситуація ускладнюється. Фахівці очікують піка захворюваності в області саме з 11 до 20 квітня.

На Київщині посилили карантин через COVID-19. Ілюстрація

Що саме було вирішено:

Рекомендувати органам місцевого самоврядування Київської області обмежити пересування та перебування людей у громадських місцях у період вихідних і святкових днів (з 13:00 суботи, 11 квітня, до 6:00 понеділка,13 квітня, а також з 13:00 суботи, 18 квітня, до 6:00 вівторка, 21 квітня).

Посилити контроль дотримання встановлених обмежень на території населених пунктів, зокрема в парках, лісопаркових зонах та в місцях масового перебування людей.

Посилити контроль виконання обмежувальних заходів у культових спорудах.

Обмежити доступ громадян до місць поховань , дозволяти із дотриманням правил карантину: не більше як дві людини та в захисних масках.

Поінформувати населення про адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення протиепідемічних правил та санітарного законодавства.

Рекомендувати громадянам за перших ознак респіраторної інфекції залишатися вдома та негайно звертатися за меддопомогою за місцем обслуговування.

За умов виявлення в організованих трудових колективах хворих на коронавірус: на 14 календарних днів запроваджувати протиепідемічні обмежувальні заходи до таких суб’єктів господарювання; складати план ліквідації вогнища інфекційного захворювання щодо кожного такого суб’єкта господарювання та контролювати виконання.

Як повідомлявOBOZREVATEL, Комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення про введення примусового карантину в місцях, де виявлено спалах коронавірусу COVID-19.

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