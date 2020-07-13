На Київщині понад 3 тисячі випадків коронавірусу: з'явилась свіжа статистика

Яра Дорош Життя столиці 09:16, 13.07.2020 Оновлено: 09:27, 13.07.2020

У Київській області станом на ранок 13 липня було зафіксовано 3068 підтверджених випадків COVID-19.

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За минулу добу захворювання виявили ще в 42 осіб, одужали за цей час 17 жителів області, одна людина померла. Про це повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.

Зазначається, що загалом на Київщині від коронавірусу померли вже 58 осіб, а одужали – 1838.

Дані РНБО
Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, дослідники встановили, що кондиціонери, які рециркулюють одне й те ж повітря в приміщенні, збільшують ризик поширення коронавірусу (COVID -19).

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