На Київщині – понад 3,5 тисячі заражених коронавірусом. Свіжі дані

На Київщині станом на ранок 27 липня було зафіксовано 3 548 підтверджених випадків COVID-19.

За минулу добу захворювання виявили ще в 45 осіб. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.

Загалом на Київщині від COVID-19 померли вже 60 осіб, а одужала – 2 561. Про ситуацію із захворюваністю написала і пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.

"27 липня (станом на 9:00) в Україні 65 656 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них – 1 616 летальних, 36 122 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 807 нових випадків. Загалом проведено 970 705 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужали 315 пацієнтів", – ідеться в дописі.

Статистика щодо всієї України:

Вінницька область – 2 589 випадків;

Волинська область – 3 616 випадків;

Дніпропетровська область – 1 330 випадків;

Донецька область – 850 випадків;

Житомирська область – 1 723 випадки;

Закарпатська область – 4 874 випадки;

Запорізька область – 750 випадків;

Івано-Франківська область – 4 121 випадок;

Кіровоградська область – 695 випадків;

м. Київ – 7 690 випадків;

Київська область – 3 548 випадків;

Львівська область – 8 952 випадки;

Луганська область – 120 випадків;

Миколаївська область – 559 випадків;

Одеська область – 2 960 випадків;

Полтавська область – 394 випадки;

Рівненська область – 5701 випадок;

Сумська область – 445 випадків;

Тернопільська область – 2 773 випадки;

Харківська область – 3 431 випадок;

Херсонська область – 220 випадків;

Хмельницька область – 1 059 випадків;

Чернівецька область – 5 634 випадки;

Черкаська область – 902 випадки;

Чернігівська область – 720 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 27 липня до Центру надійшло 901 повідомлення про підозру на COVID-19, всього з початку року – 116 783.

Дані РНБО Скриншот

Дані МОЗ Скриншот

Дані МОЗ Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на ранок 27 липня зафіксували 7 690 підтверджених випадків COVID-19. За минулу добу захворювання виявили в 70 осіб.