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На Київщині – понад 3,5 тисячі заражених коронавірусом. Свіжі дані

Вероніка Ковбасюк
Вероніка Ковбасюк
Життя столиці
1,4 т.
Коронавірус на Київщині. Ілюстрація

Коронавірус на Київщині. Ілюстрація.

На Київщині станом на ранок 27 липня було зафіксовано 3 548 підтверджених випадків COVID-19.

За минулу добу захворювання виявили ще в 45 осіб. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.

Загалом на Київщині від COVID-19 померли вже 60 осіб, а одужала – 2 561. Про ситуацію із захворюваністю написала і пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.

"27 липня (станом на 9:00) в Україні 65 656 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них – 1 616 летальних, 36 122 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 807 нових випадків. Загалом проведено 970 705 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужали 315 пацієнтів", – ідеться в дописі.

Статистика щодо всієї України:

  • Вінницька область – 2 589 випадків;

  • Волинська область – 3 616 випадків;

  • Дніпропетровська область – 1 330 випадків;

  • Донецька область – 850 випадків;

  • Житомирська область – 1 723 випадки;

  • Закарпатська область – 4 874 випадки;

  • Запорізька область – 750 випадків;

  • Івано-Франківська область – 4 121 випадок;

  • Кіровоградська область – 695 випадків;

  • м. Київ – 7 690 випадків;

  • Київська область – 3 548 випадків;

  • Львівська область – 8 952 випадки;

  • Луганська область – 120 випадків;

  • Миколаївська область – 559 випадків;

  • Одеська область – 2 960 випадків;

  • Полтавська область – 394 випадки;

  • Рівненська область – 5701 випадок;

  • Сумська область – 445 випадків;

  • Тернопільська область – 2 773 випадки;

  • Харківська область – 3 431 випадок;

  • Херсонська область – 220 випадків;

  • Хмельницька область – 1 059 випадків;

  • Чернівецька область – 5 634 випадки;

  • Черкаська область – 902 випадки;

  • Чернігівська область – 720 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 27 липня до Центру надійшло 901 повідомлення про підозру на COVID-19, всього з початку року – 116 783.

Дані РНБО

Дані РНБО Скриншот

Дані МОЗ

Дані МОЗ Скриншот

Дані МОЗ

Дані МОЗ Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на ранок 27 липня зафіксували 7 690 підтверджених випадків COVID-19. За минулу добу захворювання виявили в 70 осіб.

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