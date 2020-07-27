На Київщині – понад 3,5 тисячі заражених коронавірусом. Свіжі дані
Коронавірус на Київщині. Ілюстрація.
На Київщині станом на ранок 27 липня було зафіксовано 3 548 підтверджених випадків COVID-19.
За минулу добу захворювання виявили ще в 45 осіб. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.
Загалом на Київщині від COVID-19 померли вже 60 осіб, а одужала – 2 561. Про ситуацію із захворюваністю написала і пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.
"27 липня (станом на 9:00) в Україні 65 656 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них – 1 616 летальних, 36 122 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 807 нових випадків. Загалом проведено 970 705 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужали 315 пацієнтів", – ідеться в дописі.
Статистика щодо всієї України:
Вінницька область – 2 589 випадків;
Волинська область – 3 616 випадків;
Дніпропетровська область – 1 330 випадків;
Донецька область – 850 випадків;
Житомирська область – 1 723 випадки;
Закарпатська область – 4 874 випадки;
Запорізька область – 750 випадків;
Івано-Франківська область – 4 121 випадок;
Кіровоградська область – 695 випадків;
м. Київ – 7 690 випадків;
Київська область – 3 548 випадків;
Львівська область – 8 952 випадки;
Луганська область – 120 випадків;
Миколаївська область – 559 випадків;
Одеська область – 2 960 випадків;
Полтавська область – 394 випадки;
Рівненська область – 5701 випадок;
Сумська область – 445 випадків;
Тернопільська область – 2 773 випадки;
Харківська область – 3 431 випадок;
Херсонська область – 220 випадків;
Хмельницька область – 1 059 випадків;
Чернівецька область – 5 634 випадки;
Черкаська область – 902 випадки;
Чернігівська область – 720 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 27 липня до Центру надійшло 901 повідомлення про підозру на COVID-19, всього з початку року – 116 783.
Дані РНБО Скриншот
Дані МОЗ Скриншот
Дані МОЗ Скриншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на ранок 27 липня зафіксували 7 690 підтверджених випадків COVID-19. За минулу добу захворювання виявили в 70 осіб.