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13 лютого • оновлено в 16:25
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На Київщині побудують новий міжнародний аеропорт

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Запланований у Білій Церкві (Київська область) аеропорт повинен отримати статус міжнародного.

Про це розповів голова Київської обласної державної адміністрації (ОДА) Олексій Чернишов на пресконференції 13 лютого, написав "Інтерфакс".

"Є відома європейська практика розташування аеропортів на невеликій відстані від столиці, які обслуговують лоукости. Наш перший аеропорт "Біла Церква" отримає статус міжнародного і залучить нові авіакомпанії", – підкреслив Чернишов.

За його словами, вже в 2020 році буде розроблятися відповідна документація. Також влада хоче прискорити перетворення аеропорту в міжнародний.

На Київщині побудують міжнародний аеропорт

На Київщині побудують міжнародний аеропорт

Чернишов додав, що зокрема планується відкриття пункту пропуску через держкордон, а в подальшому – і будівництво пасажирського та вантажного терміналів.

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"Поруч з аеропортом – залізниця, це створить унікальний комфортний хаб для перевізників. Ми очікуємо, що це позитивно вплине на розвиток туризму і економіки України", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, літак "Белавіа" "Київ-Мінськ" викотився за межі злітно-посадкової смуги у київському аеропорту "Жуляни" увечері 12 липня 2019 року.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
В польский Лемберг из Кyева с комфортом будем летать в 2245.
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