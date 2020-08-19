На Київщині підтвердили ще понад 60 випадків коронавірусу
На Київщині станом на ранок 19 серпня було підтверджено вже 4685 випадків коронавірусу.
За минулу добу захворювання виявили в 65 осіб, одужали 55 хворих, померла за цей час ще одна людина. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.
Загалом на території області від COVID-19 померла вже 81 особа, а одужали – 3213. Про ситуацію із захворюваністю написала і пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.
"19 серпня (станом на 9:00) в Україні 96 403 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 2144 – летальні, 49 737 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1967 нових випадків. Загалом проведено 1 335 000 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 812 пацієнтів", – ідеться в дописі.
Статистика щодо всієї України:
Вінницька область – 3323 випадки;
Волинська область – 4878 випадків;
Дніпропетровська область – 1816 випадків;
Донецька область – 1122 випадки;
Житомирська область – 2536 випадків;
Закарпатська область – 6552 випадки;
Запорізька область – 1179 випадків;
Івано-Франківська область – 7122 випадки;
Кіровоградська область – 748 випадків;
м. Київ – 10 945 випадків;
Київська область – 4685 випадків;
Львівська область – 12 448 випадків;
Луганська область – 194 випадки;
Миколаївська область – 857 випадків;
Одеська область – 5281 випадок;
Полтавська область – 582 випадки;
Рівненська область – 7953 випадки;
Сумська область – 1023 випадки;
Тернопільська область – 4001 випадок;
Харківська область – 6607 випадків;
Херсонська область – 312 випадків;
Хмельницька область – 1678 випадків;
Чернівецька область – 8108 випадків;
Черкаська область – 1175 випадків;
Чернігівська область – 1278 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 19 серпня до Центру надійшло 2361 повідомлення про підозру на COVID-19, всього з початку року – 154 246.
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