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На Київщині підтвердили ще понад 60 випадків коронавірусу

Вероніка Ковбасюк
Вероніка Ковбасюк
Життя столиці
1,2 т.
На Київщині підтвердили ще понад 60 випадків коронавірусу

На Київщині підтвердили ще понад 60 випадків коронавірусу.

На Київщині станом на ранок 19 серпня було підтверджено вже 4685 випадків коронавірусу.

За минулу добу захворювання виявили в 65 осіб, одужали 55 хворих, померла за цей час ще одна людина. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.

Загалом на території області від COVID-19 померла вже 81 особа, а одужали – 3213. Про ситуацію із захворюваністю написала і пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.

"19 серпня (станом на 9:00) в Україні 96 403 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 2144 – летальні, 49 737 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1967 нових випадків. Загалом проведено 1 335 000 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 812 пацієнтів", – ідеться в дописі.

Статистика щодо всієї України:

  • Вінницька область – 3323 випадки;

  • Волинська область – 4878 випадків;

  • Дніпропетровська область – 1816 випадків;

  • Донецька область – 1122 випадки;

  • Житомирська область – 2536 випадків;

  • Закарпатська область – 6552 випадки;

  • Запорізька область – 1179 випадків;

  • Івано-Франківська область – 7122 випадки;

  • Кіровоградська область – 748 випадків;

  • м. Київ – 10 945 випадків;

  • Київська область – 4685 випадків;

  • Львівська область – 12 448 випадків;

  • Луганська область – 194 випадки;

  • Миколаївська область – 857 випадків;

  • Одеська область – 5281 випадок;

  • Полтавська область – 582 випадки;

  • Рівненська область – 7953 випадки;

  • Сумська область – 1023 випадки;

  • Тернопільська область – 4001 випадок;

  • Харківська область – 6607 випадків;

  • Херсонська область – 312 випадків;

  • Хмельницька область – 1678 випадків;

  • Чернівецька область – 8108 випадків;

  • Черкаська область – 1175 випадків;

  • Чернігівська область – 1278 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 19 серпня до Центру надійшло 2361 повідомлення про підозру на COVID-19, всього з початку року – 154 246.

Дані РНБО

Дані РНБО Скриншот

Дані МОЗ

Дані МОЗ Скриншот

Дані МОЗ

Дані МОЗ Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, учені з'ясували, що зайва вага може впливати на перебіг коронавірусу – люди з надмірною масою тіла частіше помирають і частіше потрапляють у реанімацію.

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