На Київщині підтвердили ще понад 60 випадків коронавірусу.

На Київщині станом на ранок 19 серпня було підтверджено вже 4685 випадків коронавірусу.

За минулу добу захворювання виявили в 65 осіб, одужали 55 хворих, померла за цей час ще одна людина. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.

Загалом на території області від COVID-19 померла вже 81 особа, а одужали – 3213. Про ситуацію із захворюваністю написала і пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.

"19 серпня (станом на 9:00) в Україні 96 403 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 2144 – летальні, 49 737 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1967 нових випадків. Загалом проведено 1 335 000 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 812 пацієнтів", – ідеться в дописі.

Статистика щодо всієї України:

Вінницька область – 3323 випадки;

Волинська область – 4878 випадків;

Дніпропетровська область – 1816 випадків;

Донецька область – 1122 випадки;

Житомирська область – 2536 випадків;

Закарпатська область – 6552 випадки;

Запорізька область – 1179 випадків;

Івано-Франківська область – 7122 випадки;

Кіровоградська область – 748 випадків;

м. Київ – 10 945 випадків;

Київська область – 4685 випадків;

Львівська область – 12 448 випадків;

Луганська область – 194 випадки;

Миколаївська область – 857 випадків;

Одеська область – 5281 випадок;

Полтавська область – 582 випадки;

Рівненська область – 7953 випадки;

Сумська область – 1023 випадки;

Тернопільська область – 4001 випадок;

Харківська область – 6607 випадків;

Херсонська область – 312 випадків;

Хмельницька область – 1678 випадків;

Чернівецька область – 8108 випадків;

Черкаська область – 1175 випадків;

Чернігівська область – 1278 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 19 серпня до Центру надійшло 2361 повідомлення про підозру на COVID-19, всього з початку року – 154 246.

Дані РНБО Скриншот

Дані МОЗ Скриншот

Дані МОЗ Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, учені з'ясували, що зайва вага може впливати на перебіг коронавірусу – люди з надмірною масою тіла частіше помирають і частіше потрапляють у реанімацію.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!