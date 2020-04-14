На Київщині під час пожеж у Чорнобильській зоні пішов незвичайний дощ. Фото

Яра Дорош Життя столиці 13:52, 14.04.2020 Оновлено: 13:52, 14.04.2020

У період масштабних пожеж у Чорнобильській зоні відчуження у селі Ясногородка Вишгородського району Київської області після невеликого дощу поверхні вкрилися дивними білими розводами.

Про це повідомило видання "Інформатор". За версією видання, разом з дощем випав і попіл від лісових пожеж у Київській і Житомирській областях (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На Київщині під час пожеж у Чорнобильській зоні пішов незвичайний дощ
Ігор Петушков/Інформатор

Місцеві жителі вирішили поміряти радіаційний фон лічильником Гейгера. З'ясувалося, що він не перевищує норму. Так, за їхньою версією, білі розводи – це саме пилок з квітучих дерев, який і залишає такого кольору розводи.

На Київщині під час пожеж у Чорнобильській зоні пішов незвичайний дощ
Ігор Петушков/Інформатор
На Київщині під час пожеж у Чорнобильській зоні пішов незвичайний дощ
Ігор Петушков/Інформатор
На Київщині під час пожеж у Чорнобильській зоні пішов незвичайний дощ
Ігор Петушков/Інформатор
На Київщині під час пожеж у Чорнобильській зоні пішов незвичайний дощ
Ігор Петушков/Інформатор

Водночас глава Громадської ради Державного агентства України з управління зоною відчуження Олександр Сирота написав на своїй сторінці в Facebook, що вранці в самій зоні пішов дощ, а з КП "Дитятки" задимлення не було видно.

На Київщині під час пожеж у Чорнобильській зоні пішов незвичайний дощ
Ігор Петушков/Інформатор
На Київщині під час пожеж у Чорнобильській зоні пішов незвичайний дощ
Ігор Петушков/Інформатор
На Київщині під час пожеж у Чорнобильській зоні пішов незвичайний дощ
Ігор Петушков/Інформатор
У Чорнобильській зоні пішов дощ
Facebook/Олександр Сирота
У Чорнобильській зоні пішов дощ
Facebook/Олександр Сирота

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Станом на ранок 14 квітня в Чорнобильській зоні відчуження і обов'язкового відселення тривали пожежі, однак рятувальникам вдавалося з ними справлятися.

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