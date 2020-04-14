На Київщині під час пожеж у Чорнобильській зоні пішов незвичайний дощ. Фото

У період масштабних пожеж у Чорнобильській зоні відчуження у селі Ясногородка Вишгородського району Київської області після невеликого дощу поверхні вкрилися дивними білими розводами.

Про це повідомило видання "Інформатор". За версією видання, разом з дощем випав і попіл від лісових пожеж у Київській і Житомирській областях (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На Київщині під час пожеж у Чорнобильській зоні пішов незвичайний дощ Ігор Петушков/Інформатор

Місцеві жителі вирішили поміряти радіаційний фон лічильником Гейгера. З'ясувалося, що він не перевищує норму. Так, за їхньою версією, білі розводи – це саме пилок з квітучих дерев, який і залишає такого кольору розводи.

На Київщині під час пожеж у Чорнобильській зоні пішов незвичайний дощ Ігор Петушков/Інформатор

На Київщині під час пожеж у Чорнобильській зоні пішов незвичайний дощ Ігор Петушков/Інформатор

На Київщині під час пожеж у Чорнобильській зоні пішов незвичайний дощ Ігор Петушков/Інформатор

На Київщині під час пожеж у Чорнобильській зоні пішов незвичайний дощ Ігор Петушков/Інформатор

Водночас глава Громадської ради Державного агентства України з управління зоною відчуження Олександр Сирота написав на своїй сторінці в Facebook, що вранці в самій зоні пішов дощ, а з КП "Дитятки" задимлення не було видно.

На Київщині під час пожеж у Чорнобильській зоні пішов незвичайний дощ Ігор Петушков/Інформатор

На Київщині під час пожеж у Чорнобильській зоні пішов незвичайний дощ Ігор Петушков/Інформатор

На Київщині під час пожеж у Чорнобильській зоні пішов незвичайний дощ Ігор Петушков/Інформатор

У Чорнобильській зоні пішов дощ Facebook/Олександр Сирота

У Чорнобильській зоні пішов дощ Facebook/Олександр Сирота

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