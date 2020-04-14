На Київщині під час пожеж у Чорнобильській зоні пішов незвичайний дощ. Фото

У період масштабних пожеж у Чорнобильській зоні відчуження у селі Ясногородка Вишгородського району Київської області після невеликого дощу поверхні вкрилися дивними білими розводами.
Про це повідомило видання "Інформатор". За версією видання, разом з дощем випав і попіл від лісових пожеж у Київській і Житомирській областях (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
На Київщині під час пожеж у Чорнобильській зоні пішов незвичайний дощ
Ігор Петушков/Інформатор
Місцеві жителі вирішили поміряти радіаційний фон лічильником Гейгера. З'ясувалося, що він не перевищує норму. Так, за їхньою версією, білі розводи – це саме пилок з квітучих дерев, який і залишає такого кольору розводи.
На Київщині під час пожеж у Чорнобильській зоні пішов незвичайний дощ
Ігор Петушков/Інформатор
На Київщині під час пожеж у Чорнобильській зоні пішов незвичайний дощ
Ігор Петушков/Інформатор
На Київщині під час пожеж у Чорнобильській зоні пішов незвичайний дощ
Ігор Петушков/Інформатор
На Київщині під час пожеж у Чорнобильській зоні пішов незвичайний дощ
Ігор Петушков/Інформатор
Водночас глава Громадської ради Державного агентства України з управління зоною відчуження Олександр Сирота написав на своїй сторінці в Facebook, що вранці в самій зоні пішов дощ, а з КП "Дитятки" задимлення не було видно.
На Київщині під час пожеж у Чорнобильській зоні пішов незвичайний дощ
Ігор Петушков/Інформатор
На Київщині під час пожеж у Чорнобильській зоні пішов незвичайний дощ
Ігор Петушков/Інформатор
На Київщині під час пожеж у Чорнобильській зоні пішов незвичайний дощ
Ігор Петушков/Інформатор
У Чорнобильській зоні пішов дощ
Facebook/Олександр Сирота
У Чорнобильській зоні пішов дощ
Facebook/Олександр Сирота
Як повідомляв OBOZREVATEL:
4 квітня в Чорнобильській зоні відчуження поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва спалахнула масштабна пожежа.
Ситуація ускладнилася 5 квітня. Вогонь охопив 100 га, а в центрі загоряння радіація була вищою за норму.
Пізніше на Київщині затримали чоловіка, який спровокував масштабну пожежу в Чорнобильській зоні відчуження. За словами молодика, він заради розваги підпалив сміття і траву. Вже після цього вогонь вітром перекинуло далі.
У мережі показали на відео, як виглядає обпалена вогнем територія Чорнобильської зони відчуження.
А Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) опублікувало фото пожеж у Чорнобильській зоні з космосу.
Також масштабні лісові пожежі охопили частину Чорнобильської зони в Житомирській області, на кордоні з Білоруссю.
13 квітня ситуація з пожежами в Чорнобильській зоні стала критичною. Адже вогонь вже дістався міста Прип'ять і незабаром може перекинутися на сховища радіоактивних відходів.
Станом на ранок 14 квітня в Чорнобильській зоні відчуження і обов'язкового відселення тривали пожежі, однак рятувальникам вдавалося з ними справлятися.
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