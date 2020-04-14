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14 квітня • оновлено в 14:09
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На Київщині під час пожеж у Чорнобильській зоні пішов незвичайний дощ. Фото

2.5т
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У період масштабних пожеж у Чорнобильській зоні відчуження у селі Ясногородка Вишгородського району Київської області після невеликого дощу поверхні вкрилися дивними білими розводами.

Про це повідомило видання "Інформатор". За версією видання, разом з дощем випав і попіл від лісових пожеж у Київській і Житомирській областях (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На Київщині під час пожеж у Чорнобильській зоні пішов незвичайний дощ

На Київщині під час пожеж у Чорнобильській зоні пішов незвичайний дощ

Ігор Петушков/Інформатор

Місцеві жителі вирішили поміряти радіаційний фон лічильником Гейгера. З'ясувалося, що він не перевищує норму. Так, за їхньою версією, білі розводи – це саме пилок з квітучих дерев, який і залишає такого кольору розводи.

На Київщині під час пожеж у Чорнобильській зоні пішов незвичайний дощ

На Київщині під час пожеж у Чорнобильській зоні пішов незвичайний дощ

Ігор Петушков/Інформатор

На Київщині під час пожеж у Чорнобильській зоні пішов незвичайний дощ

На Київщині під час пожеж у Чорнобильській зоні пішов незвичайний дощ

Ігор Петушков/Інформатор

На Київщині під час пожеж у Чорнобильській зоні пішов незвичайний дощ

На Київщині під час пожеж у Чорнобильській зоні пішов незвичайний дощ

Ігор Петушков/Інформатор

На Київщині під час пожеж у Чорнобильській зоні пішов незвичайний дощ

На Київщині під час пожеж у Чорнобильській зоні пішов незвичайний дощ

Ігор Петушков/Інформатор

Водночас глава Громадської ради Державного агентства України з управління зоною відчуження Олександр Сирота написав на своїй сторінці в Facebook, що вранці в самій зоні пішов дощ, а з КП "Дитятки" задимлення не було видно.

На Київщині під час пожеж у Чорнобильській зоні пішов незвичайний дощ

На Київщині під час пожеж у Чорнобильській зоні пішов незвичайний дощ

Ігор Петушков/Інформатор

На Київщині під час пожеж у Чорнобильській зоні пішов незвичайний дощ

На Київщині під час пожеж у Чорнобильській зоні пішов незвичайний дощ

Ігор Петушков/Інформатор

На Київщині під час пожеж у Чорнобильській зоні пішов незвичайний дощ

На Київщині під час пожеж у Чорнобильській зоні пішов незвичайний дощ

Ігор Петушков/Інформатор

У Чорнобильській зоні пішов дощ

У Чорнобильській зоні пішов дощ

Facebook/Олександр Сирота

У Чорнобильській зоні пішов дощ

У Чорнобильській зоні пішов дощ

Facebook/Олександр Сирота

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Станом на ранок 14 квітня в Чорнобильській зоні відчуження і обов'язкового відселення тривали пожежі, однак рятувальникам вдавалося з ними справлятися.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
Чорнобильська АЕС
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Кияни Життя столиці

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