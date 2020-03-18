На Київщині під час карантину люди влаштували бунт. Фото

У Фастові Київської області 18 березня люди перекрили колії, протестуючи проти скасування електричок через поширення коронавірусу COVID-19 в Україні та світі загалом.
Таким чином люди завадили руху вантажних потягів. Про ситуацію повідомив працівник "Укрзалізниці" Олександр Рудоманов на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
"У Фастові протестують проти скасування електричок перекриттям колій... Привіт, карантине і самоізоляціє!" – написав він.
На Київщині під час карантину люди влаштували бунт
Facebook/Олександр Рудоманов
Пізніше пресслужба поліції області на своїй сторінці у Facebook уточнила, що рух залізничного транспорту блокувало 50 громадян. На місце прибули слідчо-оперативна група, керівництво Фастівського відділення поліції та представники міськради.
На Київщині під час карантину люди влаштували бунт
На Київщині під час карантину люди влаштували бунт
На Київщині під час карантину люди влаштували бунт
Правоохоронці провели роз’яснювальну бесіду щодо необхідності таких протиепідемічних заходів, а тоді, за рішенням міськради, людей доправили до пункту призначення автотранспортом.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 березня в Україні підтвердили перший випадок зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в семи лікарнях облаштували бази для госпіталізації пацієнтів із підозрою на COVID-19. Три з них – для дорослих, три – для дітей і одна спеціальна база для вагітних.
У Києві та в усій країні загалом ввели карантин через поширення COVID-2019 у світі.
Пізніше в Україні 12 березня офіційно підтвердили ще два випадки захворювання на коронавірус. Інфекцію виявили у пенсіонерки з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
У Радомишлі Житомирської області від коронавірусу померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі.
А 16 березня з'явилася інформація про те, що іще у двох українців у Чернівецькій області діагностували зараження новим коронавірусом COVID-19.
Того ж дня у Києві були зафіксовані два перші випадки коронавирусної інфекції.
Влада Києва оголосила, що у місті з 17 березня введуть іще жорсткіший карантин.
В Україні 17 березня кількість заражених коронавірусом громадян зросла до 14 осіб, двоє з них – померли.
Київський метрополітен припинив перевезення пасажирів з 23:00 17 березня. А залізничне і автобусне сполучення між містами мали закрити о 12:00 середи, 18 березня.
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