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18 березня • оновлено в 15:51
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На Київщині під час карантину люди влаштували бунт. Фото

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У Фастові Київської області 18 березня люди перекрили колії, протестуючи проти скасування електричок через поширення коронавірусу COVID-19 в Україні та світі загалом.

Таким чином люди завадили руху вантажних потягів. Про ситуацію повідомив працівник "Укрзалізниці" Олександр Рудоманов на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У Фастові протестують проти скасування електричок перекриттям колій... Привіт, карантине і самоізоляціє!" – написав він.

На Київщині під час карантину люди влаштували бунт

На Київщині під час карантину люди влаштували бунт

Facebook/Олександр Рудоманов

Пізніше пресслужба поліції області на своїй сторінці у Facebook уточнила, що рух залізничного транспорту блокувало 50 громадян. На місце прибули слідчо-оперативна група, керівництво Фастівського відділення поліції та представники міськради.

На Київщині під час карантину люди влаштували бунт

На Київщині під час карантину люди влаштували бунт

На Київщині під час карантину люди влаштували бунт

На Київщині під час карантину люди влаштували бунт

На Київщині під час карантину люди влаштували бунт

На Київщині під час карантину люди влаштували бунт

Правоохоронці провели роз’яснювальну бесіду щодо необхідності таких протиепідемічних заходів, а тоді, за рішенням міськради, людей доправили до пункту призначення автотранспортом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Яра Дорош
Теми
Коронавірус Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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