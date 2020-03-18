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18 березня • оновлено в 14:17
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На Київщині пасажирські автобуси припинили перевезення через карантин

2.8т
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На Київщині пасажирські автобуси, які курсують між містами, припинили перевезення у зв'язку з обмеженнями через поширення коронавірусу COVID-2019.

Про це повідомили на Telegram-каналі PavlovskyNews. Так, залізничне і автобусне сполучення між містами мали закрити о 12:00 середи, 18 березня (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами журналістів, у деяких населених пунктах України електрички припинили рух із самого ранку, а маршрутки їздили тільки до певного часу.

На Київщині пасажирські автобуси припинили перевезення через карантин

На Київщині пасажирські автобуси припинили перевезення через карантин

"З Клавдієво-Тарасового під Києвом – до 10 ранку, з Бородянки – до 8:30. Беруть до 10 осіб, але скаржаться, що їх дуже важко зібрати, доводиться довго чекати. Мабуть, більшість роботодавців все ж послухалася владу і ввела карантин. У Бучі всі маршрути і автопарк закриті, люди дістаються у бік Києва на маршрутках з далеких населених пунктів", – йдеться у пості.

На Київщині пасажирські автобуси припинили перевезення через карантин

На Київщині пасажирські автобуси припинили перевезення через карантин

Також журналісти зазначили, що люди з авто і пасажири почали контактувати між собою, щоб організовувати поїздки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Яра Дорош
Теми
Карантин в Україні Коронавірус Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Мир Миру
Мир Миру
Роботодавцям треба також брати приклад з Укренерго і максимально перевести роботу на дистанційну
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