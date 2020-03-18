На Київщині пасажирські автобуси, які курсують між містами, припинили перевезення у зв'язку з обмеженнями через поширення коронавірусу COVID-2019.
Про це повідомили на Telegram-каналі PavlovskyNews. Так, залізничне і автобусне сполучення між містами мали закрити о 12:00 середи, 18 березня (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
За словами журналістів, у деяких населених пунктах України електрички припинили рух із самого ранку, а маршрутки їздили тільки до певного часу.
На Київщині пасажирські автобуси припинили перевезення через карантин
"З Клавдієво-Тарасового під Києвом – до 10 ранку, з Бородянки – до 8:30. Беруть до 10 осіб, але скаржаться, що їх дуже важко зібрати, доводиться довго чекати. Мабуть, більшість роботодавців все ж послухалася владу і ввела карантин. У Бучі всі маршрути і автопарк закриті, люди дістаються у бік Києва на маршрутках з далеких населених пунктів", – йдеться у пості.
На Київщині пасажирські автобуси припинили перевезення через карантин
Також журналісти зазначили, що люди з авто і пасажири почали контактувати між собою, щоб організовувати поїздки.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 березня в Україні підтвердили перший випадок зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в семи лікарнях облаштували бази для госпіталізації пацієнтів із підозрою на COVID-19. Три з них – для дорослих, три – для дітей і одна спеціальна база для вагітних.
У Києві та в усій країні загалом ввели карантин через поширення COVID-2019 у світі.
Пізніше в Україні 12 березня офіційно підтвердили ще два випадки захворювання на коронавірус. Інфекцію виявили у пенсіонерки з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
У Радомишлі Житомирської області від коронавірусу померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі.
А 16 березня з'явилася інформація про те, що іще у двох українців у Чернівецькій області діагностували зараження новим коронавірусом COVID-19.
Того ж дня у Києві були зафіксовані два перші випадки коронавирусної інфекції.
Влада Києва оголосила, що у місті з 17 березня введуть іще жорсткіший карантин.
В Україні 17 березня кількість заражених коронавірусом громадян зросла до 14 осіб, двоє з них – померли.
Київський метрополітен припинив перевезення пасажирів з 23:00 17 березня.
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