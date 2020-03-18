На Київщині пасажирські автобуси, які курсують між містами, припинили перевезення у зв'язку з обмеженнями через поширення коронавірусу COVID-2019.

Про це повідомили на Telegram-каналі PavlovskyNews. Так, залізничне і автобусне сполучення між містами мали закрити о 12:00 середи, 18 березня (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами журналістів, у деяких населених пунктах України електрички припинили рух із самого ранку, а маршрутки їздили тільки до певного часу.

На Київщині пасажирські автобуси припинили перевезення через карантин

"З Клавдієво-Тарасового під Києвом – до 10 ранку, з Бородянки – до 8:30. Беруть до 10 осіб, але скаржаться, що їх дуже важко зібрати, доводиться довго чекати. Мабуть, більшість роботодавців все ж послухалася владу і ввела карантин. У Бучі всі маршрути і автопарк закриті, люди дістаються у бік Києва на маршрутках з далеких населених пунктів", – йдеться у пості.

На Київщині пасажирські автобуси припинили перевезення через карантин

Також журналісти зазначили, що люди з авто і пасажири почали контактувати між собою, щоб організовувати поїздки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал