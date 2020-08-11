На Київщині оголосили штормове попередження: чого чекати

Вероніка Ковбасюк Життя столиці 13:18, 11.08.2020

На території Київської області у вівторок, 11 серпня, погіршиться погода – очікуються грози.

Відповідне штормове попередження з'явилося на сайті Українського гідрометцентру. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Так, грози на території Київщини очікуються з 11 до 23 години.

На Київщині оголосили штормове попередження
Скріншот
На Київщині оголосили штормове попередження
Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в першій половині серпня часто йтимуть дощі, а от у другій – буде суха і сонячна погода.

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