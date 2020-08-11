На Київщині оголосили штормове попередження: чого чекати

На Київщині оголосили штормове попередження.
На території Київської області у вівторок, 11 серпня, погіршиться погода – очікуються грози.
Відповідне штормове попередження з'явилося на сайті Українського гідрометцентру. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
Так, грози на території Київщини очікуються з 11 до 23 години.
На Київщині оголосили штормове попередження Скріншот
На Київщині оголосили штормове попередження Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в першій половині серпня часто йтимуть дощі, а от у другій – буде суха і сонячна погода.