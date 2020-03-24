У Київській області ще два заражених: коронавірус підхопили дівчина і вагітна

У Київській області у вівторок, 24 березня, підтвердили ще два випадки коронавируса – захворіла вагітна жінка в Ірпені і 21-річна дівчина в Броварах.

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Вагітна направлена в лікарню, повідомив мер Бучі Анатолій Федорук у Facebook, посилаючись на першого заступника в.о міського голови Ірпіня Олександра Маркушина.

Зазначається, що 20 березня жінці зробили експрес-тест у 4-й амбулаторії Ірпіня, він виявився негативним. Результат мазка на ПЛР-аналіз, який надійшов у вівторок, підтвердив COVID-19.

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"Втім, остаточний діагноз встановлять лікарі відповідної клініки, куди ми направили жінку, яка підозрюється на короновірусну хворобу. Зараз відправляємо на повторний ПЛР-аналіз.

Проведемо невідкладну ізоляцію та тестування всього медперсоналу та інших пацієнтів, які могли контактувати з жінкою", – йдеться у повідомленні.

Крім того, 21-річну дівчину госпіталізували в інфекційне відділення Броварської багатопрофільної клінічної лікарні.

Інфікована знаходиться в стані середньої тяжкості. За попередніми даними, вона контактувала з іноземцями.

Таким чином, загальна кількість заражених в області досягла 17 осіб.

Як писав OBOZREVATEL, серед 5 осіб, які заразилися коронавірусом в Івано-Франківську, дві медсестри.

Крім того, в місті Тисмениця Івано-Франківської області на COVID-19 захворіла жінка, яка повернулася з-за кордону і не дотрималася самоізоляції. Жінка продовжувала ходити на роботу, в магазин, водила в садок дитину, а також відвідувала лікарню і поліклініку.

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