На Київщині на початку літа раптово випав сніг: мережу здивувало відео

У вівторок, 2 червня, в Київській області в селищі Демидів випав сніг.

Відео з опадами на початку літа, опублікував телеграм-канал KIEVMAP.

"У селищі Демидів 2 червня випав сніг. Йшов близько 10 хвилин. Саме час грати в сніжки", – відмічено в повідомленні.

Відзначимо, що 2 червня українські Карпати знову засипало снігом і вдарив мороз. Крім того, погодні умови погіршилися через сильний вітер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами синоптиків, відчутне потепління почнеться в Україні тільки з 5 червня. В цілому середня температура в червні очікується на рівні +18+22 градусів. Це на 1-1,5 градуса тепліше від звичайних показників за попередні роки.

Додамо, що травень 2020 року в Києві виявився найхолоднішим за весь XXI століття.