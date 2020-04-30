На Київщині можуть ввести "комендантську годину" на вихідні і свята

Вероніка Ковбасюк Життя столиці 17:44, 30.04.2020 Оновлено: 17:44, 30.04.2020

На території Київської області на період вихідних та свят можуть знову посилити карантин через поширення коронавірусу COVID-19.

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Таку рекомендацію дала Київська обласна державна адміністрація. Про це розповів тимчасовий виконувач обов'язків голови КОДА Василь Володін під час брифінгу 30 квітня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Органам місцевого самоврядування рекомендовано і на ці святкові дні ввести обмежувальні додаткові та протиепідемічні заходи, зокрема, щодо пересування і перебування в громадських місцях", – підкреслив чиновник.

На Київщині можуть ввести "комендантську годину" на вихідні і свята. Ілюстрація

Так звану "комендантську годину" можуть ввести з 13:00 1 травня до 6:00 4 травня, а також з 13:00 9 травня до 6:00 12 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві та області станом на ранок 30 квітня підтвердили 2065 випадків коронавірусу COVID-19. У самій столиці України їхня кількість зросла до 1401, а на території області – до 664.

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