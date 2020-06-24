На Київщині можуть посилити карантин, показники столиці також перетнули небезпечну межу

Київ та область станом на 24 червня не потрапили до списку регіонів, які відповідають необхідним критеріям для ослаблення карантинних заходів. Обмеження можуть знову посилити.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Такий оновлений список опублікувала пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своєму сайті. Причиною стала динаміка захворюваності на COVID-19. Вона не повинна перевищувати 10%, проте в столиці цей показник станом на 24 червня сягнув 11,55%, а на території області – 23,23% (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям", – йдеться в повідомленні МОЗ.

Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я загалом протидіяти поширенню COVID-19. Також вони дають змогу контролювати ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.

Так, голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін на брифінгу, який транслювала пресслужба КОДА на своїй сторінці у Facebook, не виключив посилення карантину на Київщині.

"Саме цей показник (Динаміка. – Ред.) викликає занепокоєння. Якщо він не впаде три дні поспіль, будемо змушені ухвалювати непопулярне, але відповідальне рішення", – сказав Володін.

Показники для послаблення карантину в областях України станом на 24 червня Скриншот

Водночас 24 червня мер столиці Віталій Кличко заявив, що в місті в рамках послаблення карантину дозволять роботу цілої низки громадських закладів. За його словами, якщо епідеміологічна ситуація погіршиться, то місто буде змушене повернутися до жорстких обмежень.

Прикметно, що ще 23 червня Київ був у списку міст, які відповідали необхідним критеріям для ослаблення карантинних заходів. Проте туди не потрапила область.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 24 червня в Україні офіційно підтверджено 39 014 випадків коронавірусної інфекції. З них 940 було виявлено за минулу добу, що стало новим антирекордом.