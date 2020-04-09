Головна Новини
9 квітня • оновлено в 17:24
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

Інакше – карантин до осені: на Київщині можуть максимально обмежити пересування

47.5т
Читати матеріал російською

У Київській області через поширення коронавірусу COVID-19 можуть ввести режим "максимального обмеження пересування" з 11-12 квітня.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це заявив виконувач обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін під час брифінгу 9 квітня. Він зазначив, що найближчим часом обмежувальні заходи доведеться посилювати (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Чиновник зазначив, що зараз багато у чому здоров'я і життя мешканців Київщини залежить від їхньої ж відповідальності. За його словами, дотримання карантину і санітарно-гігієнічних правил – найкраща профілактика захворювання COVID-19.

На Київщині можуть максимально обмежити пересування. Ілюстрація

На Київщині можуть максимально обмежити пересування. Ілюстрація

"У суботу та неділю в області, найімовірніше, буде введено режим максимального обмеження пересування. Прошу в ці дні не виходити з дому. Якщо ви це зробите, то ситуацію втримаємо та почнемо виходити з карантину вже у травні цього року. Інакше є ризики, що карантин триватиме до осені", – наголосив Володін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • За інформацією МОЗ, у Києві станом на 9:00 четверга, 9 квітня, було зафіксовано 300 випадків коронавірусу, а в області – ще 130.

  • Але пізніше мер столиці України заявив, що у Києві станом на 12:00 9 квітня кількість випадків коронавірусу COVID-19 зросла до 335, померло вже шість осіб.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Новини Києва та Київської області Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
79
15
Смішно
21
Цікаво
36
Сумно
21
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ирина Фил
Ирина Фил
Ирина Фил, вот кучкуются без масок с утра до ночи, а полиции вообще не видно... так что еще ограничить, уже принятые ограничения контролировать надо как-то!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кияни Життя столиці

Коронавірус. Найважливіше

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги