Інакше – карантин до осені: на Київщині можуть максимально обмежити пересування

У Київській області через поширення коронавірусу COVID-19 можуть ввести режим "максимального обмеження пересування" з 11-12 квітня.

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Про це заявив виконувач обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін під час брифінгу 9 квітня. Він зазначив, що найближчим часом обмежувальні заходи доведеться посилювати (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Чиновник зазначив, що зараз багато у чому здоров'я і життя мешканців Київщини залежить від їхньої ж відповідальності. За його словами, дотримання карантину і санітарно-гігієнічних правил – найкраща профілактика захворювання COVID-19.

На Київщині можуть максимально обмежити пересування. Ілюстрація

"У суботу та неділю в області, найімовірніше, буде введено режим максимального обмеження пересування. Прошу в ці дні не виходити з дому. Якщо ви це зробите, то ситуацію втримаємо та почнемо виходити з карантину вже у травні цього року. Інакше є ризики, що карантин триватиме до осені", – наголосив Володін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

За інформацією МОЗ, у Києві станом на 9:00 четверга, 9 квітня, було зафіксовано 300 випадків коронавірусу, а в області – ще 130.

Але пізніше мер столиці України заявив, що у Києві станом на 12:00 9 квітня кількість випадків коронавірусу COVID-19 зросла до 335, померло вже шість осіб.

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