На Київщині майже 1,7 тисячі заражених коронавірусом. Свіжа статистика

Яра Дорош Життя столиці 09:21, 4.06.2020 Оновлено: 09:51, 4.06.2020

У Київській області станом на ранок 4 червня зафіксували 1673 випадки COVID-19.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Добу тому на території області налічувалося 1652 зараження коронавірусом.

"За даними ЦГЗ, 4 червня (станом на 9:00) в Україні 25411 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 747 летальних, 11 042 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 588 нових випадків. Загалом проведено 392 316 тестувань методом ПЛР", – йдеться в дописі.

На Київщині майже 1,7 тисячі заражених коронавірусом. Ілюстрація

Статистика щодо всієї України:

  • Вінницька область – 1077 випадків;

  • Волинська область – 986 випадків;

  • Дніпропетровська область – 957 випадків;

  • Донецька область – 174 випадки;

  • Житомирська область – 833 випадки;

  • Закарпатська область – 1257 випадків;

  • Запорізька область – 469 випадків;

  • Івано-Франківська область – 1491 випадок;

  • Кіровоградська область – 526 випадків;

  • м. Київ – 3210 випадків;

  • Київська область – 1673 випадки;

  • Львівська область – 1915 випадків;

  • Луганська область – 51 випадок;

  • Миколаївська область – 295 випадків;

  • Одеська область – 933 випадки;

  • Полтавська область – 272 випадки;

  • Рівненська область – 1905 випадків;

  • Сумська область – 177 випадків;

  • Тернопільська область – 1220 випадків;

  • Харківська область – 1166 випадків;

  • Херсонська область – 179 випадків;

  • Хмельницька область – 497 випадків;

  • Чернівецька область – 3481 випадок;

  • Черкаська область – 429 випадків;

  • Чернігівська область – 238 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження здійснювалися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 4 червня до Центру надійшло 1162 повідомлення про підозру на COVID-19, всього з початку року – 62 300.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 4 червня коронавірус у Києві підтвердили у 3210 осіб. З них у 77 захворювання виявили за останню добу.

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