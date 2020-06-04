На Київщині майже 1,7 тисячі заражених коронавірусом. Свіжа статистика

У Київській області станом на ранок 4 червня зафіксували 1673 випадки COVID-19.
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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Добу тому на території області налічувалося 1652 зараження коронавірусом.
"За даними ЦГЗ, 4 червня (станом на 9:00) в Україні 25411 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 747 летальних, 11 042 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 588 нових випадків. Загалом проведено 392 316 тестувань методом ПЛР", – йдеться в дописі.
На Київщині майже 1,7 тисячі заражених коронавірусом. Ілюстрація
Статистика щодо всієї України:
Вінницька область – 1077 випадків;
Волинська область – 986 випадків;
Дніпропетровська область – 957 випадків;
Донецька область – 174 випадки;
Житомирська область – 833 випадки;
Закарпатська область – 1257 випадків;
Запорізька область – 469 випадків;
Івано-Франківська область – 1491 випадок;
Кіровоградська область – 526 випадків;
м. Київ – 3210 випадків;
Київська область – 1673 випадки;
Львівська область – 1915 випадків;
Луганська область – 51 випадок;
Миколаївська область – 295 випадків;
Одеська область – 933 випадки;
Полтавська область – 272 випадки;
Рівненська область – 1905 випадків;
Сумська область – 177 випадків;
Тернопільська область – 1220 випадків;
Харківська область – 1166 випадків;
Херсонська область – 179 випадків;
Хмельницька область – 497 випадків;
Чернівецька область – 3481 випадок;
Черкаська область – 429 випадків;
Чернігівська область – 238 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження здійснювалися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 4 червня до Центру надійшло 1162 повідомлення про підозру на COVID-19, всього з початку року – 62 300.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 4 червня коронавірус у Києві підтвердили у 3210 осіб. З них у 77 захворювання виявили за останню добу.
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