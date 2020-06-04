На Київщині майже 1,7 тисячі заражених коронавірусом. Свіжа статистика

У Київській області станом на ранок 4 червня зафіксували 1673 випадки COVID-19.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Добу тому на території області налічувалося 1652 зараження коронавірусом.

"За даними ЦГЗ, 4 червня (станом на 9:00) в Україні 25411 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 747 летальних, 11 042 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 588 нових випадків. Загалом проведено 392 316 тестувань методом ПЛР", – йдеться в дописі.

На Київщині майже 1,7 тисячі заражених коронавірусом. Ілюстрація

Статистика щодо всієї України:

Вінницька область – 1077 випадків;

Волинська область – 986 випадків;

Дніпропетровська область – 957 випадків;

Донецька область – 174 випадки;

Житомирська область – 833 випадки;

Закарпатська область – 1257 випадків;

Запорізька область – 469 випадків;

Івано-Франківська область – 1491 випадок;

Кіровоградська область – 526 випадків;

м. Київ – 3210 випадків;

Київська область – 1673 випадки;

Львівська область – 1915 випадків;

Луганська область – 51 випадок;

Миколаївська область – 295 випадків;

Одеська область – 933 випадки;

Полтавська область – 272 випадки;

Рівненська область – 1905 випадків;

Сумська область – 177 випадків;

Тернопільська область – 1220 випадків;

Харківська область – 1166 випадків;

Херсонська область – 179 випадків;

Хмельницька область – 497 випадків;

Чернівецька область – 3481 випадок;

Черкаська область – 429 випадків;

Чернігівська область – 238 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження здійснювалися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 4 червня до Центру надійшло 1162 повідомлення про підозру на COVID-19, всього з початку року – 62 300.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 4 червня коронавірус у Києві підтвердили у 3210 осіб. З них у 77 захворювання виявили за останню добу.

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