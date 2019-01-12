На Київщині люди провалилися під воду: подробиці НП

На Київському водосховищі в селі Страхолісся під час катання на снігу троє людей провалилися під воду.
Як повідомляє прес-служба ДСНС у Київській області, це сталося ввечері 11 січня. Одній людині вдалося вибратися самостійно. Двоє інших зробити цього не змогли. Орієнтовна відстань від місця провалу під лід до берега становить 2 кілометри, орієнтовна глибина – 10 метрів.
Сьогодні рятувальники почали пошукову операцію. Їм допомагали водолазна група, Національна поліція і чоловік, який зміг врятуватися.
До пошуку задіяли 27 чоловік особового складу ДСНС і два катери на повітряній подушці "Марс".
Тіло одного зі зниклих вже знайшли і підняли на поверхню. Пошуки другого – тривають.
ГУ ДСНС у Київській області
ГУ ДСНС у Київській області
ГУ ДСНС у Київській області
ГУ ДСНС у Київській області
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