На Київщині коронавірус зменшив темпи: за добу COVID-19 виявили у 15 осіб

У Київській області станом на ранок 6 липня було зафіксовано 2789 підтверджених випадків коронавірусу.

Про це написала пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Ще 5 липня повідомлялося про 2774 випадки COVID-19 на території області, тобто за добу захворювання виявили у 15 осіб.

"6 липня (станом на 9:00) в Україні 49 043 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1262 летальних, 21 703 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 543 нові випадки. Загалом проведено 722 513 тестувань методом ПЛР", – йдеться у дописі.

Статистика щодо всієї України:

Вінницька область – 1967 випадків;

Волинська область – 2752 випадки;

Дніпропетровська область – 1115 випадків;

Донецька область – 681 випадок;

Житомирська область – 1468 випадків;

Закарпатська область – 3375 випадків;

Запорізька область – 597 випадків;

Івано-Франківська область – 2700 випадків;

Кіровоградська область – 659 випадків;

м. Київ – 5602 випадки;

Київська область – 2789 випадків;

Львівська область – 6301 випадок;

Луганська область – 84 випадки;

Миколаївська область – 461 випадок;

Одеська область – 1883 випадки;

Полтавська область – 324 випадки;

Рівненська область – 4190 випадків;

Сумська область – 321 випадок;

Тернопільська область – 2101 випадок;

Харківська область – 2371 випадок;

Херсонська область – 196 випадків;

Хмельницька область – 842 випадки;

Чернівецька область – 5018 випадків;

Черкаська область – 670 випадків;

Чернігівська область – 576 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 6 липня до Центру надійшло 680 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 95 315.

Допис МОЗ Скріншот

Допис МОЗ Скріншот

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