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На Київщині коронавірус зменшив темпи: за добу COVID-19 виявили у 15 осіб

Яра Дорош
Життя столиці
1,1 т.
На Київщині коронавірус зменшив темпи. Ілюстрація

На Київщині коронавірус зменшив темпи. Ілюстрація.

У Київській області станом на ранок 6 липня було зафіксовано 2789 підтверджених випадків коронавірусу.

Про це написала пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Ще 5 липня повідомлялося про 2774 випадки COVID-19 на території області, тобто за добу захворювання виявили у 15 осіб.

"6 липня (станом на 9:00) в Україні 49 043 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1262 летальних, 21 703 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 543 нові випадки. Загалом проведено 722 513 тестувань методом ПЛР", – йдеться у дописі.

Статистика щодо всієї України:

  • Вінницька область – 1967 випадків;

  • Волинська область – 2752 випадки;

  • Дніпропетровська область – 1115 випадків;

  • Донецька область – 681 випадок;

  • Житомирська область – 1468 випадків;

  • Закарпатська область – 3375 випадків;

  • Запорізька область – 597 випадків;

  • Івано-Франківська область – 2700 випадків;

  • Кіровоградська область – 659 випадків;

  • м. Київ – 5602 випадки;

  • Київська область – 2789 випадків;

  • Львівська область – 6301 випадок;

  • Луганська область – 84 випадки;

  • Миколаївська область – 461 випадок;

  • Одеська область – 1883 випадки;

  • Полтавська область – 324 випадки;

  • Рівненська область – 4190 випадків;

  • Сумська область – 321 випадок;

  • Тернопільська область – 2101 випадок;

  • Харківська область – 2371 випадок;

  • Херсонська область – 196 випадків;

  • Хмельницька область – 842 випадки;

  • Чернівецька область – 5018 випадків;

  • Черкаська область – 670 випадків;

  • Чернігівська область – 576 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 6 липня до Центру надійшло 680 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 95 315.

Допис МОЗ

Допис МОЗ Скріншот

Допис МОЗ

Допис МОЗ Скріншот

Новина оновлюється.

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