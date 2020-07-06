На Київщині коронавірус зменшив темпи: за добу COVID-19 виявили у 15 осіб
На Київщині коронавірус зменшив темпи. Ілюстрація.
У Київській області станом на ранок 6 липня було зафіксовано 2789 підтверджених випадків коронавірусу.
Про це написала пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Ще 5 липня повідомлялося про 2774 випадки COVID-19 на території області, тобто за добу захворювання виявили у 15 осіб.
"6 липня (станом на 9:00) в Україні 49 043 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1262 летальних, 21 703 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 543 нові випадки. Загалом проведено 722 513 тестувань методом ПЛР", – йдеться у дописі.
Статистика щодо всієї України:
Вінницька область – 1967 випадків;
Волинська область – 2752 випадки;
Дніпропетровська область – 1115 випадків;
Донецька область – 681 випадок;
Житомирська область – 1468 випадків;
Закарпатська область – 3375 випадків;
Запорізька область – 597 випадків;
Івано-Франківська область – 2700 випадків;
Кіровоградська область – 659 випадків;
м. Київ – 5602 випадки;
Київська область – 2789 випадків;
Львівська область – 6301 випадок;
Луганська область – 84 випадки;
Миколаївська область – 461 випадок;
Одеська область – 1883 випадки;
Полтавська область – 324 випадки;
Рівненська область – 4190 випадків;
Сумська область – 321 випадок;
Тернопільська область – 2101 випадок;
Харківська область – 2371 випадок;
Херсонська область – 196 випадків;
Хмельницька область – 842 випадки;
Чернівецька область – 5018 випадків;
Черкаська область – 670 випадків;
Чернігівська область – 576 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 6 липня до Центру надійшло 680 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 95 315.
Допис МОЗ Скріншот
Допис МОЗ Скріншот
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