На Київщині коронавірус за добу забрав життя ще чотирьох осіб, одужали – лише двоє

Вероніка Ковбасюк Життя столиці 09:43, 14.08.2020 Оновлено: 10:04, 14.08.2020

На Київщині станом на ранок 14 серпня було підтверджено вже 4 429 випадків коронавірусу.

За минулу добу захворювання виявили в 52 осіб, видужали лише двоє хворих, померли за цей час чотири людини. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.

Загалом на території області від COVID-19 померли вже 76 осіб, а одужали – 3 046. Про ситуацію із захворюваністю написала також пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.

"14 серпня (станом на 9:00) в Україні 87 872 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 2 011 – летальні, 46 797 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1 732 нові випадки. Загалом проведено 1 252 842 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужав 581 пацієнт", – ідеться в дописі.

Статистика щодо всієї України:

  • Вінницька область – 3 129 випадків;

  • Волинська область – 4 529 випадків;

  • Дніпропетровська область – 1 658 випадків;

  • Донецька область – 1 049 випадків;

  • Житомирська область – 2 333 випадки;

  • Закарпатська область – 6 080 випадків;

  • Запорізька область – 1 038 випадків;

  • Івано-Франківська область – 6 320 випадків;

  • Кіровоградська область – 739 випадків;

  • м. Київ – 10 160 випадків;

  • Київська область – 4 429 випадків;

  • Львівська область – 11 658 випадків;

  • Луганська область – 171 випадок;

  • Миколаївська область – 770 випадків;

  • Одеська область – 4 732 випадки;

  • Полтавська область – 533 випадки;

  • Рівненська область – 7 326 випадків;

  • Сумська область – 783 випадки;

  • Тернопільська область – 3 538 випадків;

  • Харківська область – 5 583 випадки;

  • Херсонська область – 290 випадків;

  • Хмельницька область – 1 514 випадків;

  • Чернівецька область – 7 264 випадки;

  • Черкаська область – 1 092 випадки;

  • Чернігівська область – 1 154 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 серпня до Центру надійшло 2 132 повідомлення про підозру на COVID-19, всього з початку року – 144 640.

Дані РНБО
Скриншот
Дані МОЗ
Скриншот
Дані МОЗ
Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні змінили поділ на карантинні зони, внісши до "жовтої" Київ.

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