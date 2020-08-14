На Київщині коронавірус за добу забрав життя ще чотирьох осіб, одужали – лише двоє. Ілюстрація.

На Київщині станом на ранок 14 серпня було підтверджено вже 4 429 випадків коронавірусу.

За минулу добу захворювання виявили в 52 осіб, видужали лише двоє хворих, померли за цей час чотири людини. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.

Загалом на території області від COVID-19 померли вже 76 осіб, а одужали – 3 046. Про ситуацію із захворюваністю написала також пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.

"14 серпня (станом на 9:00) в Україні 87 872 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 2 011 – летальні, 46 797 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1 732 нові випадки. Загалом проведено 1 252 842 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужав 581 пацієнт", – ідеться в дописі.

Статистика щодо всієї України:

Вінницька область – 3 129 випадків;

Волинська область – 4 529 випадків;

Дніпропетровська область – 1 658 випадків;

Донецька область – 1 049 випадків;

Житомирська область – 2 333 випадки;

Закарпатська область – 6 080 випадків;

Запорізька область – 1 038 випадків;

Івано-Франківська область – 6 320 випадків;

Кіровоградська область – 739 випадків;

м. Київ – 10 160 випадків;

Київська область – 4 429 випадків;

Львівська область – 11 658 випадків;

Луганська область – 171 випадок;

Миколаївська область – 770 випадків;

Одеська область – 4 732 випадки;

Полтавська область – 533 випадки;

Рівненська область – 7 326 випадків;

Сумська область – 783 випадки;

Тернопільська область – 3 538 випадків;

Харківська область – 5 583 випадки;

Херсонська область – 290 випадків;

Хмельницька область – 1 514 випадків;

Чернівецька область – 7 264 випадки;

Черкаська область – 1 092 випадки;

Чернігівська область – 1 154 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 серпня до Центру надійшло 2 132 повідомлення про підозру на COVID-19, всього з початку року – 144 640.

Дані РНБО Скриншот

Дані МОЗ Скриншот

Дані МОЗ Скриншот

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