На Київщині коронавірус за добу забрав життя ще чотирьох осіб, одужали – лише двоє. Ілюстрація.
На Київщині станом на ранок 14 серпня було підтверджено вже 4 429 випадків коронавірусу.
За минулу добу захворювання виявили в 52 осіб, видужали лише двоє хворих, померли за цей час чотири людини. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.
Загалом на території області від COVID-19 померли вже 76 осіб, а одужали – 3 046. Про ситуацію із захворюваністю написала також пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.
"14 серпня (станом на 9:00) в Україні 87 872 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 2 011 – летальні, 46 797 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1 732 нові випадки. Загалом проведено 1 252 842 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужав 581 пацієнт", – ідеться в дописі.
Статистика щодо всієї України:
Вінницька область – 3 129 випадків;
Волинська область – 4 529 випадків;
Дніпропетровська область – 1 658 випадків;
Донецька область – 1 049 випадків;
Житомирська область – 2 333 випадки;
Закарпатська область – 6 080 випадків;
Запорізька область – 1 038 випадків;
Івано-Франківська область – 6 320 випадків;
Кіровоградська область – 739 випадків;
м. Київ – 10 160 випадків;
Київська область – 4 429 випадків;
Львівська область – 11 658 випадків;
Луганська область – 171 випадок;
Миколаївська область – 770 випадків;
Одеська область – 4 732 випадки;
Полтавська область – 533 випадки;
Рівненська область – 7 326 випадків;
Сумська область – 783 випадки;
Тернопільська область – 3 538 випадків;
Харківська область – 5 583 випадки;
Херсонська область – 290 випадків;
Хмельницька область – 1 514 випадків;
Чернівецька область – 7 264 випадки;
Черкаська область – 1 092 випадки;
Чернігівська область – 1 154 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 серпня до Центру надійшло 2 132 повідомлення про підозру на COVID-19, всього з початку року – 144 640.
Дані РНБО Скриншот
Дані МОЗ Скриншот
Дані МОЗ Скриншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні змінили поділ на карантинні зони, внісши до "жовтої" Київ.