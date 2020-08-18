На Київщині коронавірус виявили ще в майже 70 осіб: статистика на 18 серпня
У Київській області станом на ранок 18 серпня було підтверджено вже 4620 випадків коронавірусу.
За минулу добу захворювання виявили в 66 осіб, одужали 47 хворих, померла за цей час ще одна людина. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.
Загалом на території області від COVID-19 померли вже 80 осіб, а одужали – 3158. Про ситуацію із захворюваністю написала і пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.
"18 серпня (станом на 9:00) в Україні 94 436 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 2116 летальних, 48 925 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1616 нових випадків. Загалом проведено 1 315 409 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужав 761 пацієнт", – йдеться в повідомленні.
Статистика щодо всієї України:
Вінницька область – 3272 випадки;
Волинська область – 4792 випадки;
Дніпропетровська область – 1772 випадки;
Донецька область – 1100 випадків;
Житомирська область – 2497 випадків;
Закарпатська область – 6435 випадків;
Запорізька область – 1154 випадки;
Івано-Франківська область – 6959 випадків;
Кіровоградська область – 746 випадків;
м. Київ – 10 730 випадків;
Київська область – 4620 випадків;
Львівська область – 12 260 випадків;
Луганська область – 185 випадків;
Миколаївська область – 832 випадки;
Одеська область – 5158 випадків;
Полтавська область – 565 випадків;
Рівненська область – 7828 випадків;
Сумська область – 966 випадків;
Тернопільська область – 3902 випадки;
Харківська область – 6360 випадків;
Херсонська область – 304 випадки;
Хмельницька область – 1628 випадків;
Чернівецька область – 7954 випадки;
Черкаська область – 1167 випадків;
Чернігівська область – 1250 випадків.
Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 18 серпня до Центру надійшло 1868 повідомлень про підозру на COVID-19, усього з початку року – 151 885.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київщині влада вирішила обмежити проведення релігійних заходів через погіршення епідситуації та звернулась до представників духовенства із закликом сприяти цьому.