На Київщині коронавірус виявили ще в майже 70 осіб: статистика на 18 серпня

У Київській області станом на ранок 18 серпня було підтверджено вже 4620 випадків коронавірусу.

За минулу добу захворювання виявили в 66 осіб, одужали 47 хворих, померла за цей час ще одна людина. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.

Загалом на території області від COVID-19 померли вже 80 осіб, а одужали – 3158. Про ситуацію із захворюваністю написала і пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.

"18 серпня (станом на 9:00) в Україні 94 436 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 2116 летальних, 48 925 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1616 нових випадків. Загалом проведено 1 315 409 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужав 761 пацієнт", – йдеться в повідомленні.

Статистика щодо всієї України:

Вінницька область – 3272 випадки;

Волинська область – 4792 випадки;

Дніпропетровська область – 1772 випадки;

Донецька область – 1100 випадків;

Житомирська область – 2497 випадків;

Закарпатська область – 6435 випадків;

Запорізька область – 1154 випадки;

Івано-Франківська область – 6959 випадків;

Кіровоградська область – 746 випадків;

м. Київ – 10 730 випадків;

Київська область – 4620 випадків;

Львівська область – 12 260 випадків;

Луганська область – 185 випадків;

Миколаївська область – 832 випадки;

Одеська область – 5158 випадків;

Полтавська область – 565 випадків;

Рівненська область – 7828 випадків;

Сумська область – 966 випадків;

Тернопільська область – 3902 випадки;

Харківська область – 6360 випадків;

Херсонська область – 304 випадки;

Хмельницька область – 1628 випадків;

Чернівецька область – 7954 випадки;

Черкаська область – 1167 випадків;

Чернігівська область – 1250 випадків.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 18 серпня до Центру надійшло 1868 повідомлень про підозру на COVID-19, усього з початку року – 151 885.

Дані РНБО Скриншот

Дані МОЗ Скриншот

Дані МОЗ Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київщині влада вирішила обмежити проведення релігійних заходів через погіршення епідситуації та звернулась до представників духовенства із закликом сприяти цьому.