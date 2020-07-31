На Київщині коронавірус виявили ще в майже 50 осіб: свіжа статистика на 31 липня
На Київщині станом на ранок 31 липня було підтверджено 3716 випадків COVID-19.
За минулу добу захворювання виявили ще в 44 осіб, видужали за цей час – 22, одна людина померла. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.
Загалом на Київщині від коронавірусу померли вже 63 особи, а одужали – 2660. Про ситуацію із захворюваністю написала і пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.
"31 липня (станом на 9:00) в Україні 69 884 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1693 – летальні, 38 752 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 1090 нових випадків. Загалом проведено 1 029 220 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 598 пацієнтів", – йдеться в дописі.
Статистика щодо всієї України:
Вінницька область – 2736 випадків;
Волинська область – 3783 випадки;
Дніпропетровська область – 1402 випадки;
Донецька область – 881 випадок;
Житомирська область – 1850 випадків;
Закарпатська область – 5146 випадків;
Запорізька область – 790 випадків;
Івано-Франківська область – 4557 випадків;
Кіровоградська область – 703 випадки;
м. Київ – 8241 випадок;
Київська область – 3716 випадків;
Львівська область – 9526 випадків;
Луганська область – 126 випадків;
Миколаївська область – 590 випадків;
Одеська область – 3214 випадків;
Полтавська область – 440 випадків;
Рівненська область – 6024 випадки;
Сумська область – 485 випадків;
Тернопільська область – 2976 випадків;
Харківська область – 3711 випадків;
Херсонська область – 227 випадків;
Хмельницька область – 1138 випадків;
Чернівецька область – 5875 випадків;
Черкаська область – 924 випадки;
Чернігівська область – 823 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 31 липня до Центру надійшло 1518 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 122 490.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю дійшло висновку, що новий тип коронавірусу найпростіше підхопити під час відвідування місць, де спостерігається масове скупчення людей, до того ж перебуваючи там без маски. Наприклад, у нічному клубі, пабі, на концерті або в церкві.