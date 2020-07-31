На Київщині коронавірус виявили ще у майже 50 осіб: свіжа статистика на 31 липня

На Київщині станом на ранок 31 липня було підтверджено 3716 випадків COVID-19.

За минулу добу захворювання виявили ще у 44 осіб, видужали за цей час – 22, одна людина померла. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.

Загалом на Київщині від коронавірусу померли вже 63 особи, а одужали – 2660. Про ситуацію із захворюваністю написала і пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.

"31 липня (станом на 9:00) в Україні 69 884 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1693 летальні, 38 752 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 1090 нових випадків. Загалом проведено 1 029 220 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 598 пацієнтів", – йдеться у дописі.

Статистика щодо всієї України

Вінницька область – 2736 випадків;

Волинська область – 3783 випадки;

Дніпропетровська область – 1402 випадки;

Донецька область – 881 випадок;

Житомирська область – 1850 випадків;

Закарпатська область – 5146 випадків;

Запорізька область – 790 випадків;

Івано-Франківська область – 4557 випадків;

Кіровоградська область – 703 випадки;

м. Київ – 8241 випадок;

Київська область – 3716 випадків;

Львівська область – 9526 випадків;

Луганська область – 126 випадків;

Миколаївська область – 590 випадків;

Одеська область – 3214 випадків;

Полтавська область – 440 випадків;

Рівненська область – 6024 випадки;

Сумська область – 485 випадків;

Тернопільська область – 2976 випадків;

Харківська область – 3711 випадків;

Херсонська область – 227 випадків;

Хмельницька область – 1138 випадків;

Чернівецька область – 5875 випадків;

Черкаська область – 924 випадки;

Чернігівська область – 823 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 31 липня до Центру надійшло 1518 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 122 490.

Дані РНБО Скріншот

Дані МОЗ Скріншот

Дані МОЗ Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю дійшло висновку, що новий тип коронавірусу найпростіше підхопити під час відвідування місць, де спостерігається масове скупчення людей, до того ж, перебуваючи там без маски. Наприклад, у нічному клубі, пабі, на концерті або в церкві.