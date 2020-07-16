На Київщині коронавірус продовжив демонструвати позитивну динаміку: статистика

На Київщині станом на ранок 16 липня було зафіксовано 3144 підтверджені випадки COVID-19.

За минулу добу захворювання виявили ще у 16 осіб, проте одужали за цей час 86 жителів області, померла одна людина. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.

Загалом на Київщині від COVID-19 померли вже 59 осіб, а одужали – 2140. Про ситуацію із захворюваністю написала і пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.

"16 липня (станом на 9:00) в Україні 56 455 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1445 летальних, 28 931 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 848 нових випадків. Загалом проведено 840 332 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 800 пацієнтів", – йдеться у дописі.

Статистика щодо всієї України:

Вінницька область – 2221 випадок;

Волинська область – 3147 випадків;

Дніпропетровська область – 1163 випадки;

Донецька область – 776 випадків;

Житомирська область – 1569 випадків;

Закарпатська область – 4166 випадків;

Запорізька область – 642 випадки;

Івано-Франківська область – 3242 випадки;

Кіровоградська область – 675 випадків;

м. Київ – 6613 випадків;

Київська область – 3144 випадки;

Львівська область – 7622 випадки;

Луганська область – 98 випадків;

Миколаївська область – 498 випадків;

Одеська область – 2375 випадків;

Полтавська область – 343 випадки;

Рівненська область – 4852 випадки;

Сумська область – 348 випадків;

Тернопільська область – 2337 випадків;

Харківська область – 2845 випадків;

Херсонська область – 206 випадків;

Хмельницька область – 930 випадків;

Чернівецька область – 5232 випадки;

Черкаська область – 783 випадки;

Чернігівська область – 628 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 16 липня до Центру надійшло 1116 повідомлень про підозру на COVID-19, всього від початку року – 105 248.

Дані РНБО Скриншот

Допис МОЗ Скриншот

Допис МОЗ Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, медикам із лікарні в місті Стебник Львівської області, яку спершу готували як резервну для приймання інфікованих коронавірусом, іноді доводиться мати справу з агресією пацієнтів – ті не вірять у хворобу та її небезпеку.