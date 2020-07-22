На Київщині коронавірус показав позитивну динаміку: статистика на 22 липня
На Київщині станом на ранок 21 липня було зафіксовано 3359 підтверджених випадків COVID-19. За минулу добу захворювання виявили ще в 27 осіб, втім, одужали за цей час 90 жителів області (майже утричі більше).
Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО. Загалом на Київщині від COVID-19 померли вже 59 осіб, а одужали – 2397.
Про ситуацію із захворюваністю написала і пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.
"22 липня (станом на 9:00) в Україні 60 995 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1534 летальні, 33 172 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 829 нових випадків. Загалом проведено 907 360 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 973 пацієнти", – йдеться у дописі.
Статистика щодо всієї України:
Вінницька область – 2364 випадки;
Волинська область – 3359 випадків;
Дніпропетровська область – 1260 випадків;
Донецька область – 813 випадків;
Житомирська область – 1634 випадки;
Закарпатська область – 4578 випадків;
Запорізька область – 691 випадок;
Івано-Франківська область – 3689 випадків;
Кіровоградська область – 688 випадків;
м. Київ – 7166 випадків;
Київська область – 3359 випадків;
Львівська область – 8353 випадки;
Луганська область – 110 випадків;
Миколаївська область – 527 випадків;
Одеська область – 2660 випадків;
Полтавська область – 360 випадків;
Рівненська область – 5232 випадки;
Сумська область – 383 випадки;
Тернопільська область – 2508 випадків;
Харківська область – 3139 випадків;
Херсонська область – 217 випадків;
Хмельницька область – 994 випадки;
Чернівецька область – 5404 випадки;
Черкаська область – 853 випадки;
Чернігівська область – 654 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 22 липня до Центру надійшло 1060 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 111 114.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на ранок 22 липня зафіксували 7166 підтверджених випадків COVID-19. За минулу добу захворювання виявили ще у 132 мешканців столиці, 14 з яких – діти.