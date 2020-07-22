На Київщині коронавірус показав позитивну динаміку: статистика на 22 липня

На Київщині станом на ранок 21 липня було зафіксовано 3359 підтверджених випадків COVID-19. За минулу добу захворювання виявили ще в 27 осіб, втім, одужали за цей час 90 жителів області (майже утричі більше).

Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО. Загалом на Київщині від COVID-19 померли вже 59 осіб, а одужали – 2397.

Про ситуацію із захворюваністю написала і пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.

"22 липня (станом на 9:00) в Україні 60 995 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1534 летальні, 33 172 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 829 нових випадків. Загалом проведено 907 360 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 973 пацієнти", – йдеться у дописі.

Статистика щодо всієї України:

Вінницька область – 2364 випадки;

Волинська область – 3359 випадків;

Дніпропетровська область – 1260 випадків;

Донецька область – 813 випадків;

Житомирська область – 1634 випадки;

Закарпатська область – 4578 випадків;

Запорізька область – 691 випадок;

Івано-Франківська область – 3689 випадків;

Кіровоградська область – 688 випадків;

м. Київ – 7166 випадків;

Київська область – 3359 випадків;

Львівська область – 8353 випадки;

Луганська область – 110 випадків;

Миколаївська область – 527 випадків;

Одеська область – 2660 випадків;

Полтавська область – 360 випадків;

Рівненська область – 5232 випадки;

Сумська область – 383 випадки;

Тернопільська область – 2508 випадків;

Харківська область – 3139 випадків;

Херсонська область – 217 випадків;

Хмельницька область – 994 випадки;

Чернівецька область – 5404 випадки;

Черкаська область – 853 випадки;

Чернігівська область – 654 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 22 липня до Центру надійшло 1060 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 111 114.

Дані РНБО Скріншот

Дані МОЗ Скріншот

Дані МОЗ Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на ранок 22 липня зафіксували 7166 підтверджених випадків COVID-19. За минулу добу захворювання виявили ще у 132 мешканців столиці, 14 з яких – діти.