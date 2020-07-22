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На Київщині коронавірус показав позитивну динаміку: статистика на 22 липня

Вероніка Ковбасюк
Вероніка Ковбасюк
Життя столиці
1,0 т.
На Київщині коронавірус показав позитивну динаміку

На Київщині коронавірус показав позитивну динаміку.

На Київщині станом на ранок 21 липня було зафіксовано 3359 підтверджених випадків COVID-19. За минулу добу захворювання виявили ще в 27 осіб, втім, одужали за цей час 90 жителів області (майже утричі більше).

Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО. Загалом на Київщині від COVID-19 померли вже 59 осіб, а одужали – 2397.

Про ситуацію із захворюваністю написала і пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.

"22 липня (станом на 9:00) в Україні 60 995 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1534 летальні, 33 172 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 829 нових випадків. Загалом проведено 907 360 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 973 пацієнти", – йдеться у дописі.

Статистика щодо всієї України:

  • Вінницька область – 2364 випадки;

  • Волинська область – 3359 випадків;

  • Дніпропетровська область – 1260 випадків;

  • Донецька область – 813 випадків;

  • Житомирська область – 1634 випадки;

  • Закарпатська область – 4578 випадків;

  • Запорізька область – 691 випадок;

  • Івано-Франківська область – 3689 випадків;

  • Кіровоградська область – 688 випадків;

  • м. Київ – 7166 випадків;

  • Київська область – 3359 випадків;

  • Львівська область – 8353 випадки;

  • Луганська область – 110 випадків;

  • Миколаївська область – 527 випадків;

  • Одеська область – 2660 випадків;

  • Полтавська область – 360 випадків;

  • Рівненська область – 5232 випадки;

  • Сумська область – 383 випадки;

  • Тернопільська область – 2508 випадків;

  • Харківська область – 3139 випадків;

  • Херсонська область – 217 випадків;

  • Хмельницька область – 994 випадки;

  • Чернівецька область – 5404 випадки;

  • Черкаська область – 853 випадки;

  • Чернігівська область – 654 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 22 липня до Центру надійшло 1060 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 111 114.

Дані РНБО

Дані РНБО Скріншот

Дані МОЗ

Дані МОЗ Скріншот

Дані МОЗ

Дані МОЗ Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на ранок 22 липня зафіксували 7166 підтверджених випадків COVID-19. За минулу добу захворювання виявили ще у 132 мешканців столиці, 14 з яких – діти.

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