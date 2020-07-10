На Київщині коронавірус показав позитивну динаміку: статистика на 10 липня
У Київській області станом на ранок 10 липня було зафіксовано 2940 підтверджених випадків COVID-19. За минулу добу захворювання виявили ще у 45 осіб, водночас одужали 70.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Про це повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО. Зазначається, що загалом на Київщині від коронавірусу померли 55 осіб, а одужали – 1720.
Також про ситуацію із захворюваністю написала і пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.
"10 липня (станом на 9:00) в Україні 52 043 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1345 летальних, 24 800 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 819 нових випадків. Загалом проведено 773 831 тестування методом ПЛР", – йдеться у дописі.
Статистика щодо всіх регіонів України:
Вінницька область – 2060 випадків;
Волинська область – 2932 випадки;
Дніпропетровська область – 1137 випадків;
Донецька область – 751 випадок;
Житомирська область – 1512 випадків;
Закарпатська область – 3734 випадки;
Запорізька область – 610 випадків;
Івано-Франківська область – 2915 випадків;
Кіровоградська область – 670 випадків;
м. Київ – 5990 випадків;
Київська область – 2940 випадків;
Львівська область – 6763 випадки;
Луганська область – 90 випадків;
Миколаївська область – 467 випадків;
Одеська область – 2108 випадків;
Полтавська область – 330 випадків;
Рівненська область – 4454 випадки;
Сумська область – 332 випадки;
Тернопільська область – 2174 випадки;
Харківська область – 2577 випадків;
Херсонська область – 203 випадки;
Хмельницька область – 881 випадок;
Чернівецька область – 5096 випадків;
Черкаська область – 725 випадків;
Чернігівська область – 592 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 9 липня до Центру надійшло 1093 повідомлення про підозру на COVID-19, всього з початку року – 99 603.
Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Всесвітньої організації охорони здоров'я заявив, що поширення пандемії коронавірусу "все ще прискорюється", і більшості країн поки не вдалося його контролювати.